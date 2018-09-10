Havalimanında kaybolmuştu! Müge Anlı buldu

Amerika'da yaşayan Murat Çamlıbay, 6 Eylül Perşembe günü Türkiye’ye geldi. Demans hastası olan 73 yaşındaki Çalımbay, Atatürk Havalimanı’nda daha gümrükten çıkmadan kayboldu. Kardeşi Güneş Çalımbay, tüm havalimanını altüst etti. Ancak bir türlü ağabeyini bulamadı. Bunun üzerine yardım istemek için Müge Anlı’ya başvurdu.

Program sorumlularınca yapılan açıklamaya göre, Müge Anlı, yaşlı adamı bulabilmek için tüm imkanları seferber etti. Adım adım Murat Çamlıbay’ın izi sürüldü. Tüm güvenlik kameraları izlendi. Çok geçmeden de müjdeli haber geldi. Müge Anlı’nın yaptığı birkaç saatlik aramanın sonunda Murat Çamlıbay, Atatürk Havalimanı’nda uyurken bulundu.