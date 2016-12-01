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Havalimanında uçuş gerginliği

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında yaşanan uçuş gerginliği, bölgeye polis ekiplerinin gelmesiyle yatıştırıldı.

Havalimanında uçuş gerginliği

01 Aralık 2016 15:58

Ahmed-i Hani Havalimanından İstanbul Atatürk Havalimanına gidecek tarifeli bir yolcu uçağının rötar nedeniyle kalkmamasına tepki gösteren yolcular ile havalimanı yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında havalimanında görevli güvenlikçilerin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Uzun süre devam eden arbedede bazı yolcular fenalaştı.

Yolculardan Serhat Baş, uçağın normalde 17.05’de kalkacağını belirterek, “6 saat rötardan sonra bizi uçağa bindirdiler. Bu seferde uçağın kanatları buz tutmuş diye uçağın içinde bizi bir saat boyunca beklettiler. Daha sonra kanatları temizledir, bu da yetmedi. Uzun bekletmeden sonra bu seferde ‘uçuş iptal edildi’ diyerek gece saat 24.00’te bizi mağdur ettiler. Acil işimiz olmasına rağmen bizi bekletip sonrada iptal ettiler. Bundan dolayı buradaki yolcular tepki gösterdi. Çıkan gerginlik üzerine buraya çok sayıda polis gönderildi” dedi.
Havalimanı yetkilileri ise rötar ve iptal etmenin olumsuz hava şartlarından kaynaklandığını dile getirdiler. 

Bülent İba

Etiketler: ağrı, ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı


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