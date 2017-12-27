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Havalimanında unutulan köpek çalışanların maskotu oldu

Atatürk Havalimanı’nda taşıma çanta içerisinde tuvalette unutulan yavru köpek, havalimanı çalışanlarının maskotu oldu. Personel tarafından ‘Karabaş’ ismi verilen sevimli köpek, hayvan barınağına gönderildi.

Havalimanında unutulan köpek çalışanların maskotu oldu

27 Aralık 2017 23:59
Atatürk Havalimanı’nda unutulan yavru köpek, çalışanların maskotu oldu - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı arındırılmış salonda bulunan tuvaletlerden birinde taşıma çantası içerisinde sahipsiz bir yavru köpek bulundu. Sahibinin unuttuğu düşünülen köpeği bir personel bularak durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Çantasından çıkarılan yavru köpek havalimanı çalışanlarının ve yolcuların maskotu oldu. Herkesin ilgi odağı haline gelen köpeğe havalimanı çalışanları yemek verdi. Çalışanlar tarafından ‘Karabaş’ ismi verilen yavru köpeğin hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi. 

Ferhat Yasak
 

 

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