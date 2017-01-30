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Havalimanının duvarları bile buz tuttu...

Ağrı’da etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle havalimanının duvarları bile buz tutarken, kimi vatandaş ise araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışıyor.

Havalimanının duvarları bile buz tuttu...

30 Ocak 2017 09:46
Havalimanının duvarları bile buz tuttu... - Tıkla İzle

Ağrı’da etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini 30-40 liraya temizleyen işçiler, adeta ölüme meydan okuyorlar. Beline bağladığı ipin ucunu diğer arkadaşına tutturarak kar kütlesini temizleyen işçiler, zaman zaman düşme tehlikesi yaşıyorlar. Çatılarda kar kütlesi temizleme esnasında sokak ve caddelerde yeterli önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanın çatısında eriyen kar suyunun duvarda akması sonucu metrelerce buz kütlesi oluştu. Duvarlardaki Ahmed-i Hani Havalimanı yazısını buz kütlesi kaplarken, bunu gören yolcular da şaşkınlık yaşadılar.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Genç


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