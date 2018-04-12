Havalimanları yolcu artışında rekor kırdı

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, resmi twitter hesabından havalimanlarında Mart ayı yolcu artışı bilgilerini paylaştı.

Ocak’ın açıklamasına göre, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanlarında gerçekleşen rekor sayıların yanında, diğer havalimanlarının yolcu sayılarında da büyük bir artış yaşandı.

Yolcu trafiğinde 2017 yılı Mart ayına göre yüzde 50’nin üzerinde artış gösteren havalimanlarımızın yolcu sayıları şu şekilde:

"Çanakkale Havalimanı yüzde 73 artışla 27 Bin 829, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yüzde 68 artışla 24 Bin 569, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yüzde 68 artışla 26 Bin 692, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı yüzde 60 artışla 26 Bin 069, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yüzde 57 artışla 38 Bin 158, Batman Havalimanı yüzde 51 artışla 59 Bin 050, Samsun Çarşamba Havalimanı yüzde 51 artışla 142 Bin 785.

Tüm havalimanları içinde Mart ayının şampiyonu yüzde 86 artışla 15 bin 121 yolcu sayısına ulaşan Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı oldu".

Tuncer Cengiz