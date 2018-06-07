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Havalimanlarında oy kullanma işlemi devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için oylarını kullanıyor.

Havalimanlarında oy kullanma işlemi devam ediyor

07 Haziran 2018 13:02
Havalimanlarında oy kullanma işlemi devam ediyor - Tıkla İzle

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler için havalimanlarında oy verme işlemi bugün başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iki sandık kuruldu. Yurt dışından Türkiye'ye izne gelen ya da yurt dışına çıkacak seçmenler, havalimanında oylarını kullandı. Belçika'da yaşayan Haydar Gündoğdu ve engelli eşi Saadet Gündoğdu, "50 yıldır Belçika'da yaşıyoruz. İzmir'e tatile geldiğimiz için bugün havalimanına gelerek oy attık. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.  

Ceren Atmaca - Halil Karahan

 

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