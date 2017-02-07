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Havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı Ocak'ta 11,5 milyon oldu

2017 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu.

Havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı Ocakta 11,5 milyon oldu

07 Şubat 2017 16:16

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu. Ocak ayında, havalimanlarının iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalışla 60 bin 672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalışla 34 bin 55 oldu. Üstgeçiş (overflight) uçak trafiğinde artış eğilimi devam etti. Ocak ayında üst geçiş (overflight) uçak trafiği yüzde 14,4 artışla 29 bin 870’e ulaştı.

2017 Yılı Ocak Ayında hizmet verilen uçak sayısı yüzde 0,7 azalışla 124 bin 597 oldu. Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7 milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11 milyon 486 bin 491 oldu. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61 bin 933 ton, dış hatlarda yüzde 3,3 azalışla 141 bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203 bin 858 tona ulaştı.

Ocak Ayı sonunda hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışında meteorolojik nedenlerle havayolu şirketlerince yapılan sefer iptalleri etkili oldu.
 


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