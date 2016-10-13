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Havası en kirli ilçeye Profesör Kural el attı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz kış Türkiye’de havası en kirli ilçe olarak belirlenen Edirne’nin Keşan ilçesinde ciddi önlemler alınıyor. Bu kapsamda ilçeye gelen İTÜ Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, kömürlerden numune aldı.

Havası en kirli ilçeye Profesör Kural el attı

13 Ekim 2016 11:54

Keşan’da yaşanan hava kirliliğine karşı duyarlılığı ön plana çıkarmak üzere kurulan Temiz Keşan Derneği, ünlü maden profesörü İTÜ Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ı ilçeye davet etti.
İlk olarak Ahmet Yenice Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Hava Kirliliği ve Kanser' konulu panele katılarak ilçedeki öğrencilere hava kirliliği konusunda görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Kural, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Daha sonra Keşan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde apartmanları gezen Prof. Dr. Kural, kömürlerden numuneler aldı. Numunelerin İTÜ’deki kömür laboratuvarlarında inceleneceğini ve değerlerinin tespit edileceğini belirten Prof. Dr. Kural, ayrıca çuvalların üzerinde yazan değerlerle, çuval üstlerindeki değerlerin tutup tutmadığının kontrol edileceğini söyledi.

"Keşan’da ciddi bir problem"
Prof. Dr. Orhan Kural, Keşan’ın havasının en kirli ilçe olduğunu söyleyerek, "Hava kirliliği demek, insan sağlığı demektir. Sadece insanlara değil, ekosisteme de zararı var. Bu bakımdan burada bir problem var. Bu problemde ilçenin kömürle ısınmasından kaynaklanan bir problem. Burada herkesin görevleri var. Özellikle bir STK’nın buna önderlik yapması çok sevindirici. Sanıyorum bütün Türkiye’ye önder olacak bir çalışma. Temiz Keşan Derneği buna önderlik yaptı. Şu anda apartmanlardan numune alıyoruz. Torbanın üzerinde yazan değerlerin tutup tutmadığı İTÜ Maden Mühendisliği laboratuvarlarında tek tek kontrol edilecek ve karşılaştırılacak" dedi.

"Çuvalların üzerinde yazanlarla verilen kömürler birbirini tutmuyor"
Temiz Keşan Derneği Başkanı Tolga Mercan da Keşan’ın Türkiye’de havasının en kirli ilçe olduğunun açıklanmasından sonra böyle bir oluşuma girdiklerini belirterek, "Yaşanan bu olaylardan sonra Nisan ayında çıkan Mahalli Çevre Kurulu Karaları doğrultusunda şehrimize girmesi gereken kömürlerin belli kriterleri ortaya çıktı. Bu kriterler doğrultusunda 5 bin 800 kalori altındaki kömürlerin şehrimize girmesi yasaklanmıştır. Yüzde 1 altında da kükürt oranı belirlendi. Gerçek anlamda bu değerleri tutan kömürler şehrin içine girince hiç sıkıntımız olmaz. Ancak bizlere yoğun bir şekilde gerek ithal gerekse yerli kömürle ilgili şikayet almaktayız. Kömürlerin üzerinde yazılı olan değerler ile kendilerine teslim edilen ürünler hakkında apartman sakinlerinin şüpheleri var. Bunlarla ilgili harekete geçmemiz isteniyor. Bizler de değerli hocamızı Keşan’a davet ettik ve apartmanlarımızdan hocamızın seçtiği kömür numunelerini alarak kontrol için İTÜ’ye göndereceğiz. Değerleri resmi yollardan göreceğiz" diye konuştu.

Denetimlerin ardından alınan kömür numuneleri, Prof. Dr. Orhan Kural tarafından kontrol ettirilmek üzere İTÜ’ye gönderildi. Raporların ise kamuoyuna basın açıklaması yapılarak duyurulacağı bildirildi. 

Turgay Balcı


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