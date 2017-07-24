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Havayolları ilk altı ayda 7 bini aşkın habere konu oldu

Havayolları yılın ilk altı aylık diliminde 7 bin 285 habere konu olurken geçen yılın aynı döneminde basında 7 bin 382 habere rastlanıldı.

Havayolları ilk altı ayda 7 bini aşkın habere konu oldu

24 Temmuz 2017 11:07

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, havayolları ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in yaptığı incelemeye göre havayolları yılın ilk altı aylık diliminde 7 bin 285 habere konu olurken geçen yılın aynı döneminde basında 7 bin 382 habere rastlanıldı. ITS Medya’nın portal incelemesinde ise havayollarının yılın ilk altı ayında 10 bin 441 habere konu oldu. Sivil havacılık altyapısına yapılan yatırımlar ve alınan kararla çerçevesinde Türkiye’de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında büyük artışlar yaşandı. Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10,5 oranında büyüme sağlayarak 62 milyondan 174 milyon rakamına ulaştı.

Türk hava sahasından her 18 saniyede bir uçak geçti

Yılın ilk yarısında Türk hava sahasından her 18 saniyede bir uçak geçti. Haziran ayının sonu itibariyle hava sahasından 188 bin 331’i transit üst geçiş olmak üzere toplamda 870 bin 853 uçuş gerçekleşti. Bu rakam ortalama her 18 saniyede bir uçağa karşılık geldi. Bu yıl gerçekleşen uçuş sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Bu yılın ilk altı ayında iç hat trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 425 bin 283’e inerken dış hat trafiğinde de yüzde 2,1 azalış gözlendi. Türk hava sahasında transit geçişlerin sayısı ise yüzde 8,9 artarak 188 bin 331 rakamına ulaştı. 

Etiketler: Havayolları


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