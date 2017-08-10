Havuz keyfiniz zehir olmasın

Kulağa kaçan kirli suyun, kulak yolunun girişindeki yağ bezlerini ve koruyucu tabakayı yok ederek kulağı enfeksiyonlara açık hale getirdiğine dikkati çeken Özel Hayat Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Osman Atmaca, “Enfeksiyon belirtileri, kaşıntı, dolgunluk ve ağrı ile başlar. Kulak içindeki deri döküntüleriyle beyaz kirli bir akıntı oluşur, daha sonra dış kulak yolu ödemle daralır ve ağrı artar” dedi.

Normal şartlarda kulağın yapısında kendini temizleme özelliği olduğunu anlatan Dr. Atmaca, “Normalde kulak kendi kendini temizler, ancak kulağın tahriş edilmesi durumunda mikropların bulaşması için hazır, sıcak ve nemli bir ortam oluşur ve böylece bakteri ve mantarlar kolayca üreyebilirler” uyarısında bulundu.

Kulağında daha önceden buşon gibi kulak kiri problemleri olanların tatilden önce kulak-burun boğaz polikliniğine gidip kulaklarını tahriş etmeyecek yöntemlerle temizletmelerinin uygun olacağına anlatan Dr. Osman Atmaca, “Arıtma ve ilaçlaması uygun olmayan havuzlara girilmemesi, kulağa su kaçmaması için tedbir alınması gerekir” diye konuştu.

Dış kulak yolu enfeksiyonundan korunmak için alınacak tedbirler hakkında da bilgiler veren Dr. Osman Atmaca şunları söyledi:

“Kulağınızı kesinlikle sert cisimlerle, parmak ya da pamuklu çubukla karıştırmayın. Kulak kirini kendiniz temizlemeye çalışmayın.Havuza ya da denize girerken su geçirmeyen kulak tıpaları kullanmak büyük fayda sağlar. Hatta kulağı hassas olan kişiler için su geçirmeyen başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kulağa su kaçması durumundaysa, başınızı eğip kulak kepçesini arka yukarıya çekerek suyun dışarı akmasını sağlayınya da saç kurutma makinasını uzaktan tutarak düşük ayarda kulağınızı kurutun.”