Havuza girerken nelere dikkat edilmeli? Havuza girenler dikkat

Uzmanlar, sıcak yaz aylarında serinlemenin en güzel yollarından biri olan havuzun genel vücut ve göz sağlığı için birçok tehlikeyi barındırdığına dikkat çekiyor. "Bu tehlikelerden uzak durmanın öncelikli yolu girilecek havuzun doğru seçilmesidir" diyen Kırklareli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Türkyılmaz, hijyenik şartları kötü olan havuzlara girildiği takdirde özellikle göz enfeksiyonlarının kapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"Havuzdaki klor göz sağlığını bozabilir"

Havuzlarda hijyen sağlamak için kullanılan klorun aşırı kullanımının da gözlerde irritasyon meydana getirerek gözlerde kızarıklık ve yanmaya neden olabildiğini aktaran Uzm. Dr. Yusuf Türkyılmaz, "Bundan kaçınmak için özellikle aşırı duyarlı bireylerin yüzücü gözlüğü kullanmaları ve havuzdan çıktıktan sonra vücudu ve göz çevresinin düşük klor oranlı suyla yıkamaları gerekmektedir. Ayrıca kontakt lens kullanıcılarının havuza kontakt lens ile girmekten kaçınmaları, eğer girdilerse de gözlerde yanma oluşması durumunda kontakt lenslerini çıkararak lens solüsyonuyla yıkamaları göz sağlığının bozulmasını engellemek için yapmaları gerekenlerdir" dedi.

"Deniz suyu da göz sağlığını bozabilir"

Deniz suyunun yüksek tuz içeriği ile bakteriler için çok uygun bir yaşama ortamı olmasa da deniz suyu temizliğinin yer yer farklılık gösterdiğini de ifade eden Dr. Türkyılmaz, "Yüksek konsantrasyonda tuz bulundurması nedeniyle deniz suyunun gözlere teması alerjik reaksiyonları tetiklemekte ve yine bakterilerle maruz kalınması sonrası konjonktivit tablolarına neden olmaktadır. Bu nedenle denizde ve havuzda gözlerin açılmaması ya da yüzücü gözlüğü kullanılması yararlı olacaktır" ifadelerini kaydetti.

"Göz sağlığım etkilendiyse ne yapmalıyım"

Havuz ya da denize girdikten sonra duş alınması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, "Klorlu ya da tuzlu suya maruziyet sonrası gözlerde kızarma, yanma gibi şikayetler oluştuysa gözler bol soğuk su ile yıkanmalıdır. Kızarıklık ve yanma bir günden fazla sürüyorsa göz hekimine başvurarak gereken tedavi düzenlenir. Ayrıca gözde enfeksiyona neden olan etkenler oldukça bulaşıcı olabildiğinden diğer aile fertlerine bulaşın engellenmesi gerekir. Havlular ayrılır, yastık kılıflarından bulaş engellenir, eller sık sık yıkanır. Bunun dışında bazı enfeksiyon etkenlerinin 7 ila 10 günlük kuluçka dönemleri olduğundan özellikle havuza girişlerden 7 ila 10 gün sonra gözde yanma, batma, sulanma, kızarma oluşursa derhal göz hekimine başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Dikkat edilmesi gerekenler

Gözleri koruman için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Dr. Türkyılmaz, "Suya girmek için hijyenik suları tercih et. Gözlerini suda açma ya da deniz gözlüğü/yüzücü gözlüğü kullan. Kontakt lens kullanıcısı isen kontakt lens ile suya girme. Bu konuda çok istekli isen deniz gözlüğü kullan. Tatilde günlük kullan-at kontakt lens kullan. Sudan çıktıktan sonra duş al, göz çevresini bol su ile yıka, kurula. Suya girip çıktıktan sonra gözlerinde kızarma, yanma oluşmuşsa bol soğuk su ile yıka, varsa suni gözyaşı bol miktarda sık. Kızarma, yanma 1 günden fazla sürmüşse göz hekimine başvur. Göz enfeksiyonu geçirdiğin göz hekimi tarafından belirlenmişse aile bireylerine bulaşı engelle. Suya girdikten 7-10 gün sonra gözünde kaşınma, yanma, batma, sulanma ortaya çıktıysa kuluçka dönemi olan mikroorganizmalara bağlı bir enfeksiyon geçiriyor olabilirsin. Göz hekimine başvur. Tüm yaz ayları boyunca güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etme" dedi.

Halil Dağ