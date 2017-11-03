Havuzda engel tanımıyorlar

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı, Sway Otel Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen’in destekleri ile Erzurum’da kampa girdi. Bedensel engelli milli yüzücüler, antrenmanlarını günde çift seans olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Palandöken ilçesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda yapıyor.

Antrenörler Mehmet Fatih Kurt, Mehmet Bayrak ve Elnaz Khalilpourmaleki yönetiminde 27 Kasım'da Meksika’nın Meksiko City şehrinde yapılacak olan Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası’na hazırlanan takımda Beytullah Eroğlu, Fatma Nur Baki, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk madalya için umutlu.

Dünya Şampiyonası öncesi son bir kez daha Erzurum’a gelerek son hazırlıklarını yapmayı planladıklarını belirten Antrenör Mehmet Fatih Kurt, biri görme engelli yüzücü olmak üzere bedensel engelli üç milli yüzücünün havuzda adeta bir balıktan farksız şekilde hızlı yüzdüklerini belirterek, "Bu çocuklar Türkiye’nin gurur kaynakları ve gurur kaynağı olmaya da devam edecekler. 27 Kasım-7 Aralık 2017 tarihlerinde Meksika’nın Meksiko City kentinde yapılacak olan Bedensel Engelli Dünya Yüzme Şampiyonası’nda madalya ve rekor bekliyoruz" dedi.

"Spor sayesinde hayata tutunuyorlar"

Antrenör Mehmet Fatih Kurt, bedensel engelli milli yüzücülerin, spor sayesinde hayata tutunduklarını belirterek, bu sporcuların yurt içi ve uluslararası müsabakalarda Türkiye adına tarih yazdıklarını söyledi.

Kurt, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’ndan üç madalya ile döndüklerini belirterek, "Sevilay Öztürk Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı, Sümeyye Boyacı ise bir gümüş bir bronz madalya elde etti" şeklinde konuştu.

"En az iki madalya bekliyoruz"

Dünya Şampiyonası öncesinde bedensel engelli yüzücülerin performansından ve antrenmanlardaki başarısından bur hayli umutlu olduklarını belirten Antrenör Mehmet Fatih Kurt, "Meksika’da yapılacak olan Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası’nda en az iki madalya bekliyoruz. En iyi derece yapmak ve Avrupa rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kolları ve elleri olmayan bedensel engelli milli yüzücüler, hayata bakış açılarının pozitif olduğunu ve Türkiye’yi Dünya Şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için kararlı olduklarını belirtti.

Ahmet Akbuğa

