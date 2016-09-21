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Havza’da ayçiçeği alımları sürüyor

Samsun’un Havza ilçesinde Buğday Pazarı’nda ayçiçeği alımlarının devam ettiği bildirildi.

Havzada ayçiçeği alımları sürüyor

21 Eylül 2016 09:04

Piyasası 1 lira 50 kuruştan açılan ayçiçeğinin şu anda 1 lira 80 kuruştan alındığı, geçen yıla göre bu yıl rekoltenin düşük olduğu belirtildi. 22 esnafın faaliyet gösterdiği Buğday Pazarı’nda bin 200 ton ayçiçeği alımı yapıldığı bu yılki alımların yaklaşık 5 bin ton olacağı ifade edildi. Bu yıl rekoltenin düşük olacağını belirten esnaflardan Samsun Ticaret Borsası Meclis Üyesi Özlem Ertekin alımların tüm hızıyla devam ettiğini, geçen yıl 18 bin ton olan ayçiçeği üretiminin ilçede bu yıl 10 bin ton civarında olacağının tahmin edildiğini belirterek ayçiçeğini genelde il dışına gönderdiklerini, geçen yılki üretimin 18 bin ton olduğunu ve ilçe ekonomisine 12 milyon lira katkı sağladığını belirtti. Ertekin, 1 Eylül'den beri alımların devam ettiğini, yoğun bir çalışma içerisinde pazar meydanında depolanan ay çiçeğinin büyük bir titizlik içinde korunarak ilçe dışına sevk edildiğini kaydetti.  ,

Adnan Aci

Etiketler: ayçiçeği, havza


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