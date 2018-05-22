Hawaii Kilauea yanardağı 20 gündür alev püskürtüyor

Hawai’nin Kilauea yanardağı Büyük Ada’ya hasar vermeye devam ediyor. Gökyüzüne 22 çatlaktan lav püskürten Kilauea, gökyüzüne doğru araba büyüklüğünde parçalar fırlatıyor. Yanardağın fırlattığı lavların buhar, hidroklorik asit duman ve cam parçacıklarından oluştuğu, bu karışım deniz suyu ile birleşince ısıyı bin derecenin üzerine çıkarıyor. En büyük kaygının rüzgarın lavların akış istikametinin hangi yöne çevireceğinin belirlenemediği olduğu kaydedildi. Sivil savunma idaresi volkanın duman yoğunluğunun hafta sonundan beri üç kat arttığını söyledi. ABD JeoLojik Araştırma Merkezinde görevli bilim adamı Michael Poland, yanardağın faaliyetini ne zamana kadar sürdüreceği söylemenin zor olduğunu, yanardağın faaliyetini haftalar hatta aylar boyunca sürdürebileceğini söyledi.