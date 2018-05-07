Diğer
Kategoriler

Hawaii’de yanardağ 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar nedeniyle 31 evin yok olduğu belirtildi.

Hawaiide yanardağ 31 evi yuttu
Hawaii’de yanardağ 31 evi yuttu - Foto Galeri

07 Mayıs 2018 11:47

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar nedeniyle 31 ev yok oldu. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi. Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor. 

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983'ten beri faaliyette.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç