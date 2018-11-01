Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışa çıkarıldı

Karadelikler üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawging geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybetti. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından dolayı 21 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan Hawking'in tekerlekli sandalyesi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan tekerlekli sandalyeye 169 bin pound (1,222 milyon TL) değer biçiliyor.

Christie's Müzayede Evi'nin Müdürü Thomas Venning, "Hawking ile hayranları arasında bir bağ kurmak ve onun anılarını yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Müzayede evi ayrıca Hawking'e ait olan birkaç madalya, ceket ve makaleyi de satışa sundu.

Stephen Hawking hastalığından dolayı 1997 yılından beri bilgisayarlı bir tekerlekli sandalyede çalışıyordu. Sandalyesindeki bilgisayar, hastalığından dolayı elini kullanamayan Hawking'in mimikleriyle yazı yazmasını sağlıyordu.

"2 yıla ölür" dediler 55 yıl yaşadı

İngiltere Oxford'da 1942 yılında doğan Stephen Hawking, Oxford Üniversitesini birincilikle bitirip Cambridge Üniversitesinde kozmoloji doktorası yaptı. Doktorlar, 1964 yılında Hawking'in iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylemesine rağmen Hawking evlenip 3 çocuk sahibi oldu. Hawking, geçirdiği soluk borusu ameliyatı nedeniyle yalnızca ses birleştirici cihazla konuşabilmesine rağmen 1988'de evren bilimi rehberi olan Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere kitabını yazdı.