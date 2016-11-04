“Plansız Gezgin”, İnterrail Türkiye’nin kurucusu Bestami Köse tarafından verilen “Yola Çık Yol Açık” konulu konferans Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonunda gerçekleştirildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği konferans interaktif olarak devam etti.

İnterrail Türkiye’nin kuruluş aşamalarından ve gezgin olarak gittiği ülkelerde karşılaştıkları ve yaşadığı olayları katılımcılara video sunumu ile aktaran Bestami Köse, öğrencilerin ve katılımcıların sorularını da yanıtladı. "Bugün Rumeli Üniversitesi’nin davetlisi olarak buraya geldik. Aslında insanların seyahatte neler hissettiği ile ilgili fikri olmasına rağmen bir bilinçsizlik eksikliği vardı. Bizde biraz arkadaşlarımızı bilinçlendirmek ve teşvik etmek istedik" diyen Köse, "Çok enerjik bir salondu bugün, Rumeli Üniversitesinin daveti beni çok onurlandırdı. Bugün çok güzel hikâyeler anlattık. Hem projeler konusunda hem de diğer ülkelerin kendilerine katabilecekleri hakkında çok güzel bir söyleşi geçirdik" dedi.

"İnsanların hayatlarına dokunun"

Gençlerin dünyayı özellikle de Türkiye'yi gezmesini istediğini belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Ben gençliğin dünyayı gezmesini özellikle ülkemizi gezmelerini istiyorum. Gençliğimde yaptığım e önemli şeylerden bir tanesi 2 yıl Türkiye’yi yürüyerek gezmekti. İstanbul’da doğmak, büyümek, çok iyi okullarda okumak, zenginlikler içinde olmak hiç bir şeyi ifade etmiyor. Önemli olan köylere dağlara dokunabilmek, insanların yanında olabilmek, çobanla birlikte yemek, içmek, bunu bir parçan gibi görebilmek dünyanın en güzel duygusu. Yeri geldi camide, yeri geldi ahırda yattım. Bunlar size hayatı öğretiyor. Onun dışında her şeyi parayla yapabilirsiniz. Bunlar sadece dostluk ve sevgiyle olacak şeyler. Dünyanın bugün buna ihtiyacı var. Dünyanın dört bir tarafından dostlarımız var. Dünya insanı için, çevre için projeler yaptık. Dolayısıyla biz o insanlara dokunduk, onlar da bizlere dokundu. Hep onlarla olmak istiyoruz. Savaşlar kalksın, dünya dostluğu olsun istiyorsak insanların hayatları boyu dostluklar kurması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Plansız gezgin, İnterrail Türkiye’nin kurucusu Bestami Köse’ye plaket takdim edildi.