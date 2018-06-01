Hayalet gemiler havadan görüntülendi

Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler, Aralık 2017’deki torba yasa görüşmelerindeki Limanlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle sökülüp taşınması için satılıyor. Bu kapsamda gemi, liman başkanlığınca açık artırma usulüyle satılan ilk gemilerden birisi Zeytinburnu sahilindeki “Tallas” oldu. Geminin hurdasını satın alan şirket ise, gemiyi belli ölçülerde parçalayarak çevre kirliliği oluşturmadan hurda dönüşüm fabrikasına gönderecek. Gözler diğer hayalet gemilerine çevrilerek ne zaman kaldırılacakları merakla bekleniyor. Zeytinburnu açıklarında batan bir diğer hayalet gemi “Bereket” ise kaderine terk edilmiş bir şekilde akıbetini bekliyor. Büyük bir kısmı batmış halde olan gemi karabataklara yuva haline geldi. Geminin üzerini mesken tutan onlarca kuş ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geminin kaptan köşkünün de içinde bulunduğu köprü bölümünün ve baca kısmının su üzerinde kaldığı, diğer bütün bölümlerinin suya gömüldüğü görüldü.

Ahmet Faruk Sarıkoç