Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde katıldığı mini konser ve imza günü etkinliği sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan genç sanatçı, müzisyenliğin sonradan edinilebilecek bir yetenek olmadığını söyledi. Emre Kaya, “Bende yetenek olmasaydı; dayım değil cura, piyano hediye etse hiçbir şey olmazdı. Cura bizim yöremize özgü bir enstrüman olduğu için benim ona yatkınlığım daha fazlaydı. Dayım bağlama sanatçısıydı, o yüzden bana cura hediye etmişti. İyi ki de hediye etmiş ve onun üzerine koya koya devam ettim. Dayım böyle bir yeteneğim olduğunu daha küçük yaşlarda fark etmiş zaten” dedi.

"Rihanna ile düet neden olmasın?"

Şu anda hedeflediği işi yaptığını dile getiren Emre Kaya, “En büyük hayaliniz nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“En büyük hayalim bir dünya starıyla düet yapmak. Bunu çok istiyorum. Allah nasip ederse Rihanna ile düet yapmayı çok istiyorum. Neden olmasın? Bazı şeyler biraz zor görünüyor. Ben Ankara’da yaşarken bu camianın içine girip müzik yapmak da zor görünüyordu ama sonunda oldu. Belki bir gün o da olabilir, neden olmasın?”

Sempatik sanatçı Emre Kaya, “Kendinizi kime benzetiyorsunuz?” şeklindeki bir soruya ise, “Beni daha çok Ricardo Quaresma’ya benzetiyorlar. Aslında ben çok fazla benzetmiyorum ama, öyle diyorlar” dedi.

Emre Kaya, çok çalıştığını, yorulduğunu ancak, çok mutlu olduğunu belirterek, “Başarınızı borçlu olduğunuz birisi var mı?” şeklindeki soruya ise “Var elbette, menajerim Gizem Demir. Daha en başta o benim yanımdaydı. Şöyle özetleyeyim, o olmasaydı yürüyemezdim” yanıtını verdi.

"Türk pop müziği daha iyi noktalarda olacak"

Türk pop müziğinin bugünü ve geleceği ile ilgili de düşüncelerini açıklayan başarılı sanatçı, “Müzik piyasası şu anda çok iyi gidiyor. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacak. Ben birçok kişinin albümünde müzik yönetmenliği yapıyorum. Birçok albümde şarkıları ben yazıyorum. Türk müzik piyasasında şu an bu işi en çok yapanlardan birisiyim. Bence 2 yıla kadar çok daha iyi isimler gelecek ve o isimlerle beraber bence Türk pop müziği çok daha iyi noktalarda olacak” ifadelerini kullandı.

En büyük idolünün Neşet Ertaş olduğunu belirten sanatçı, “Ulaşamadığınız biriyle tanışıp sohbet etme fırsatınız olsaydı, bu isim kim olurdu?” sorusuna ise “Stevie Wonder” yanıtını verdi.

"Müzik için çocukluğumu yaşayamadım"

Müzik yapmak isteyenlere, yürüdükleri yolda aşkla yürümelerini tavsiye eden Emre Kaya, en büyük pişmanlığının ise çocukluğunu yaşayamamak olduğunu belirtti. Ünlü popçu sözlerine şöyle devam etti. “Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Arkadaşlarım futbol oynarken, başka şeylerle uğraşırken ben evde kapalı şekilde enstrüman çalmaya çabalıyordum. Beste yapmaya çalışıyordum. Olayın matematiğini çözmeye çalışıyordum. O hisleri matematiğiyle beraber nasıl yan yana getirip de milyonların sevebileceği şarkıları ileri ki zamanda üretebilirim diyordum. Onu çözdüm ama koca bir çocukluk yok oldu.”