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'Hayalimdeki Robot Projesi'nin ikincisi başladı

Çocukların teknolojiye, geleceğe ve hayallerine olan ilgisini güçlü tutmak hedefiyle yola çıkan ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen 'Hayalimdeki Robot Projesi’nin ikincisi, Zaxe’nin sponsorluğunda bu yıl gerçekleştiriliyor.

Hayalimdeki Robot Projesinin ikincisi başladı

04 Nisan 2018 13:35

 Bilişim ve eğitim alanından gönüllülerce başlatılan ve kâr amacı gütmeden çocuklara teknolojiyi aşılamak için oluşturulan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri 'engelsiz gelecek' ve 'sıfır atık' konularında 30-45 saniyelik videolar çekecek. Videolar arasından seçilen birinciye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’da Zaxe tarafından 3 boyutlu yazıcı hediye edilecek.

Türkiye’nin 3 boyutlu yazıcı markalarından Zaxe, sosyal sorumluluk projelerine destek kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Hayalimdeki Robot’ projesine sponsor oldu. 81 ilden binlerce ilk ve ortaokul öğrencisinin 'Engelsiz Gelecek' ve 'Sıfır Atık' konularında çekeceği videoların, alanlarında uzman jüriler tarafından değerlendirileceği ve 23 Nisan’da dereceye girenlerin açıklanacağı projede, birinci olan ekibe masaüstü 3 boyutlu yazıcı hediye edilecek. Ankara üzerinden koordinasyonu sağlanarak birbirini hiç tanımayan gönüllülerin çocuklara teknolojiyi aşılamak amacıyla internet üzerinden hayata geçirdiği 'Hayalimdeki Robot’ adlı sosyal sorumluluk projesi, geçen yıl Türkiye’nin 81 ilinden 3 bin çocuğa ulaşmıştı.

81 ilden bin 927 farklı çocuğa ulaşılacak 

Bu yıl 'Engelsiz Gelecek' ve 'Sıfır Atık' konularında kendi videolarını hazırlayacak olan çocuklar, 'Hayalindeki robotu anlatır mısın?' sorusuna cevap verecekler. İnternetin ve teknolojinin gelişmesine rağmen internete ve teknolojiye ulaşmakta zorluk yaşayan çocukların, proje ile hayallerini duyurması sağlanıyor. Bilişim ve eğitim alanından gönüllülerce başlatılan 'Hayalimdeki Robot' projesi, kâr amacı gütmeyen, çocuklara teknolojiyi aşılamak için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesi olarak ön plana çıkıyor. 1 dakika civarında bir sürede hiçbir kısıtlama olmadan hayallerdeki robotun anlatıldığı projeyle, çocuk bayramının ilk kabul edildiği yıl olan 1927’ye atfen 81 ilden 1927 farklı çocuğa ulaşılması amaçlanıyor. Videolar tamamlandığında 23 Nisan’da çekilişle dağıtılmak üzere kitap, robot seti gibi hediyelerin yanı sıra bu yıl ilk kez birinciye 3 boyutlu yazıcı hediye edilecek. 

Katılım sağlamak için ise etkinliğin hayalimdekirobot.com adresli internet sitesi üzerinden videolar yollanabiliyor.  

 

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