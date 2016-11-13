Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Spor akademisi mezunu olan, özellikle doğa sporları ve dayanıklılık sporları ile profesyonel olarak ilgilenen, pek çok arama kurtarma biriminde faaliyette bulunan dağcılık eğitmeni Gökalp Saklı, kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak öğrencilere yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirebilmenin ipuçlarını anlattı. Grönland'da buz dağına da tırmandığını anlatan Saklı, "Eğer gerçekten isterseniz, emek harcarsanız ve zaman ayırırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yoktur" mesajını verdi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği keyifli sunumunu görsellerle destekleyen Saklı, etkinlikte öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.