Kayseri'de 2 ay önce Sivas Caddesi Hunat Mevkii'nde yaya geçidinden geçerken, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Yunus Çulha, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. Kazanın ardından şimdiye kadar 8 ameliyat olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde 13 kırık bulunan Çulha, elde ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ile, kendisine çarpan aracı ve aracın şoförünü arıyor.

2 çocuğu bulunan ve kazanın ardından yatağa mahkum olan Yunus Çulha, 3 tane daha ameliyat geçirecek. Otomobilin ve şoförün yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini kaydeden Çulha, yaşanan talihsiz olaydan dolayı ailesinin mağdur olduğunu kaydetti.

"Bana çarpan kişi nasıl vicdansızsa rahat yatabiliyor"

Olayı anlatan Çulha, "50 gün önce Sivas Caddesi’nde bulunan balıkçıların önündeki yaya geçidinden geçerken bir araç bana yol verdi. Ben karşıya geçerken makas atarak gelen başka bir araç bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5-6 metre havalanmamla yere düşmem bir oldu. Bana çarpan araç durmadı ve kaçtı. Olayın olduğu günden bu tarafa 6 tane ameliyat oldum. Bacağımın kesilme durumu vardı. Vücudumda 13 tane kırık oluştu. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldım ama olaydan 50 gün geçmesine rağmen daha ameliyatlar ile uğraşıyorum. Ayağımın düzelmesi için yine ameliyata gireceğim. Polis ekiplerinin bana çarpan şahsı biran önce bulup adalete teslim etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çulha, ayrıca "Kazadan sonra çalışamadığım için mağdur oldum. Eşimde mağdur oldu. Bu acıları benimle beraber eşimde, çocuklarımda çekti. Bana çarpan adam nasıl vicdansızsa rahat bir şekilde yatabiliyor. Şimdiye kadar 5 ameliyat oldum ve 3 tane daha ameliyat olacağım" dedi.

Ali Göç - Turan Bulut



