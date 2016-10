İnşaatların dış cephesine, binaların havalandırma, asansör, merdiven boşluklarına kurulan file güvenlik sistemi sayesinde yaralanma ve ölümlerin önüne geçilecek. Ayrıca bu sistem sayesinde iş güvenliği alan firmalar da olası bir iş kazası sonucu yüklü miktarda tazminat ödemekten kurtulmuş olacak.

Kastamonu İş Geliştirme Merkezi'nde 6 ay önce faaliyete geçtiklerini belirten Datafile Genel Müdürü Hakkı Çılgınoğlu, Kastamonu'da iş güvenliği konusunda özellikle inşaatlardan düşmeler sonucu meydana gelen ölümlere yönelik tedbirlerin alınmadığını gördükleri için bu alanda tedbir alabilmek için faaliyete geçtiklerini ifade etti.

Sadece inşaatların dış cephelerinde değil, bina içi boşlukları nedeniyle her yıl pek çok vatandaşın asansör ve merdiven boşluklarına düşerek yaralandığını veya hayatlarını kaybettiğini belirten Çılgınoğlu, “Bu alanlarda herhangi bir tedbirin alınmamış olması insanlarımızın can güvenliğinin korunması açısından önemli bir açıktı ve biz bu açığı “File Güvenlik Sistemi” üzerine bir firma kurarak kapadık. Kastamonu’da 30’dan fazla bina ve sitede file güvenlik sistemini kurarak inşaat firması ve bina yöneticilerimizin korkulu bekleyişlerinin önüne geçmiş olduk” dedi.

“Önceliğimiz insan canı ve insan güvenliğidir” diyen Çılgınoğlu, “Şu zamana kadar bizim kurmuş olduğumuz sistemde inşaattan düşme nedeniyle ağa takılan herhangi bir işçi olmadı fakat birkaç gün önce Adana'da buna benzer bir olay meydana geldi. İnşaatın 12. katından düşen bir işçi 9. katta ağa takılarak ölümden kurtuldu. Bu sistem yaptığımız işin önemini ortaya çıkarmıştır. Biz bu sistemi kurduktan sonra iş güvenliği uzmanı binaya gelerek file kurulumu üzerinde gerekli incelemeleri yapmakta ve yapılan işe onay vermektedir. Böylece yapılan iş tescillenmiş olmaktadır. Kaliteli malzeme ile eğitimli işçilerimizin kurduğu bu sistemlerde memleketimizde Adana'daki olay benzeri bir vakada yine aynı şekilde bizim file sistemlerimiz de işçilerimizi kurtaracaktır” diye konuştu.

Çılgınoğlu, “Türkiye’de inşaatlardan düşmeler sonucunda hayatlarını kaybedenlerin oranı iş kazaları içerisinde yüzde 23’lük bir oranı kapsamaktadır. Neredeyse her 4 iş kazasından birisi inşaattan düşme olayıdır ki bu çok ciddi bir orandır. Biz bu istatistiki verilerden sonra bu işe ağırlık vermeye ve bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle okullarda öğrencilerimiz korkuluklardan kayarken merdiven boşluklarına düşmekte bu nedenle yaralanmakta ve ölmektedirler. Maalesef geleceğin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız için bile okullarda bu yönde bir tedbir alınmamıştır. Bu konu il genel meclisimiz tarafından da ele alınmış ve okullarda bina boşluklarının kapatılması için tedbir alınması yönünde karar alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmiş ve konuyla ilgili olarak il milli eğitim müdürlüğümüzün ilgili birim yöneticileri bilgilendirilmiştir. İlimizde ilköğretimden başlayarak tüm okullarımızda bu güvenlik sisteminin kurularak okullarımızdaki bina içi boşlukların kapatılması için yetkililerle olan görüşmelerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.

İş kazalarıyla ilgili Yargıtay'ın vermiş olduğu astronomik cezaların bulunduğunu hatırlatan Çılgınoğlu, “Geçmişte bir işçimiz inşaatın 7. katından düşerek felç oldu. Mahkeme bu işçimize 825 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi, fakat işçinin itirazı üzerine bu karar Yargıtay tarafından bozularak firmaya 1 milyon 650 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. İlimizde de bu türden kazalar olmakta firma ve bina yöneticilerimiz her an bu ağır cezalarla karşı karşıya kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

File sistemi ve file güvenliği hakkında detaylı bilgiler veren Datafile Genel Müdürü Çılgınoğlu, şöyle konuştu:

“Kullandığımız ürün 6 milim polyemit iptir. (dağcı ve paraşütçülerin kullandığı ip) Bu ip el örmesi bir ip olup, yapıştırma değildir. Yanmaz ve kopmaz özelliktedir. Her türlü kalite belgeleri ve laboratuar sonuçları olan bu ip bin 500 kiloya kadar yükü taşıyabilmektedir. Kullanılan malzemeler 1. sınıf olup sistemi kuran işçileriniz eğitimlidirler. Kurduğumuz sisteme bina içerisinde süresiz bina dışında ise doğa olayları nedeniyle 6-7 yıl garanti verebiliyoruz. Kastamonu'da çok sayıda site ve bina il inşaatlarda halen sistemimiz kurulu haldedir. Biz konveksiyonel bir sistem kuruyoruz. Bu sistemde demirler binanın dış cephesine paralel şekilde kuruluyor. İşçi inşaattan düştüğünde ağa temas ediyor. Bu sırada demirler yukarı kalkarak işçinin ağa düşüş hızını yavaşlatıyor. Böylece işçi hiçbir zarar görmemiş oluyor. Bina yükseldikçe sistem tarafınızdan üst katlara taşınıyor. Sistemimiz işçilerimizin veya bina içindeki boşluklara düşen insanlarımızın hiç bir zarar görmeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Biz bu sistemi binalarımızda kurarak hem insanlarımızın can emniyetlerini sağlamaya hem de firma ve bina yöneticilerimizin iş kazaları nedeniyle ciddi müeyyidelerle karşılaşmalarını önlemeye çalışıyoruz.”

Amaçlarının file güvenlik sisteminin önemini anlatmak ve farkındalığını oluşturmak olduğunu ifade eden Çılgınoğlu, şunları kaydetti: “Amacımız insan canının korunmasının önem ve önceliğini anlatabilmektir. Bu amaca yönelik olarak müteahhitlerimizi bina ve kurum yöneticilerimizi ziyaret ediyoruz. Kendi kurduğumuz bu sistemi ve güvenlik önlemlerinin önem ve önceliğini anlatmaya çalışıyoruz. Lakin aldığımız tepkiler istediğimiz oranlarda değil. Yani insanlar başlarına bir iş kazası gelmeden bu işin tedbirlerini alma noktasında çok kararlı davranmıyorlar. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bilincin oluşması önemli ve sadece bizim anlatmamızla da olmuyor. Bu konuda iş güvenliği uzmanlarımıza da görevler düşüyor.”

Kastamonu dışında Çankırı, Sinop, Karabük, Bartın gibi iller başta olmak üzere çevredeki illere de hizmet verdiklerini açıklayan Çılgınoğlu, şöyle devam etti: “Bu sistem sadece yukarıdan düşen insanların can güvenliğini korumuyor. Aynı zamanda inşaatlardan düşen malzemeler nedeniyle aşağıdan geçen insanların zarar görmesini de engelliyor. Bu sayede inşaat yakınından geçmekte olan insanımızın başına herhangi bir şey düşmesini de engellemiş oluyoruz.”

Vedat Yunus İkizoğlu