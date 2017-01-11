Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar polisten yardım istedi. Yoğun tipi nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşamayan polis ekipleri, AFAD'dan yardım istedi. Polis, AFAD, UMKE, JAK, 112 ekipleri Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes Dağı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşmaya çalıştı. Yoğun tipiden dolayı kara gömülen ve sadece anteni görülen araçta bulunan 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ekiplerin elleriyle kazarak kapıya ulaşması sonrası araçta bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Öte yandan Develi ilçesinden Kayseri istikametine gelen vatandaşlar da Erciyes Dağı yakınlarında yoğun tipiden dolayı mahsur kaldı. Yaklaşık 15 kişilik AFAD ekibi ayrıca JAK, UMKE ve 112 ekiplerinin 12 saat süren çalışmaları sonrası 35 araçta mahsur kalan 94 kişi kurtarıldı. Yoğun tipiden dolayı kurtarma ekiplerinin de zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Turan Bulut

KAYSERİ