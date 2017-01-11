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Hayat kurtaran kazı

Kayseri'de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Erciyes Dağı'nda mahsur kalan 94 kişi, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonrası kurtarıldı. AFAD ekipleri, kara gömülen ve sadece anteni görülen araçta mahsur kalan 3 kişiyi karları elleriyle kazarak kurtardı.

Hayat kurtaran kazı

11 Ocak 2017 11:27
Hayat kurtaran kazı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı'nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar polisten yardım istedi. Yoğun tipi nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşamayan polis ekipleri, AFAD'dan yardım istedi. Polis, AFAD, UMKE, JAK, 112 ekipleri Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes Dağı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşmaya çalıştı. Yoğun tipiden dolayı kara gömülen ve sadece anteni görülen araçta bulunan 3 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ekiplerin elleriyle kazarak kapıya ulaşması sonrası araçta bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Öte yandan Develi ilçesinden Kayseri istikametine gelen vatandaşlar da Erciyes Dağı yakınlarında yoğun tipiden dolayı mahsur kaldı. Yaklaşık 15 kişilik AFAD ekibi ayrıca JAK, UMKE ve 112 ekiplerinin 12 saat süren çalışmaları sonrası 35 araçta mahsur kalan 94 kişi kurtarıldı. Yoğun tipiden dolayı kurtarma ekiplerinin de zor anlar yaşadığı öğrenildi. 

Turan Bulut
KAYSERİ


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