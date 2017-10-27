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Hayat Varlık, 'Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri' sertifikasını yeniledi

Müşteriyi merkeze koyan uygulamalarıyla, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Harvard Business School'da örnek vaka olarak derslerde okutulan Hayat Varlık Yönetim, ele aldığı şikayet ve memnuniyet yönetim süreçleri ile 2017 yılı Ağustos ayında, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri sertifikasını yenileme hakkını elde etti.

Hayat Varlık, Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri sertifikasını yeniledi

27 Ekim 2017 14:09

Yapılan açıklamada, sektörde ilk ve tek Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri sertifikasına sahip olduğu belirtilen Hayat Varlık Yönetim şirketinin, ISO 10002 belgesini yenileyerek hizmet kalitesini bir kez daha tescillemiş olduğu, şirketin, müşterilerinin ödeyemedikleri kredileri, tahsili gecikmiş alacakları bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan satın alarak, müşterilerinin imkanlarına uygun, esnek ödeme planları ile yeniden yapılandırdığı söylendi.

Bugüne kadar 150 binden fazla müşterinin borç sorununu çözdüğü ve rahat bir nefes almasını sağladığı ifade edilen şirketin, 1,5 milyondan fazla kredi dosyasına sahip oluşu ile sektörün liderlerinden biri olma konumunu koruduğu belirtildi. Günde 40 bin müşteri ile görüşme gerçekleştiren kredi çözüm uzmanlarının desteğiyle kurumun, müşterilerini borç yükünden kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.

Hayat Varlık Yönetim Şirketi Müşteri Deneyimi Müdürü Tuba Pişkinsüt Balcısoy, belgenin yenilenmesi ile ilgili duyduğu memnuniyeti belirterek, müşterilere sundukları hizmetlerin sürekli gelişim göstermesi ve kalitesinin artırılması gayretinde olduklarını, bundan sonra da, müşteri odaklılık felsefesinin ön planda olacağını dile getirdi.

 

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