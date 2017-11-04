Hayata bağlayan hat geliyor

Kültür Toplum ve Aile Derneği (KÜLT) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası İntiharı Önleme Çalıştayı başladı. Altunizade’de bir otelde gerçekleştirilen Çalıştaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Toplum ve Aile Derneği (KÜLT) Başkanı Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda akademisyen ve psikolog katıldı. Çalıştayda son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de yaşanan intihar olayları, sebepleri ve alınması gereken önlemler konuşuldu. Bu kapsamda intihar girişimlerini önlemek ve vatandaşlara destek verilmesi amacıyla oluşturulması planlanan hat anlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Hayata Bağlan” ismi verilen proje kapsamında oluşturulacak hat ile intiharı düşünen kişilerle uzman psikologların konuşacağını ifade etti. Kültür, Toplum ve Aile Derneği (KÜLT) Başkanı Dr. Ümmü Gülşen Öztürk ise hattın numarasının henüz belli olmadığını belirtirken hayata bağlayan hattın ucunda uzman psikologların olacağını ve intihar girişimlerinde ilk 3 dakikanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Hatla ilgili kısım çok ciddi profesyonellik gerektiriyor”

İntihar olaylarının azaltılması için toplumsal bilincin ve farkındalığın yükseltilmesinin önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “En önemli şey koyucu, önleyici tedbir özellikle intihar riski olan kişilerin duygusal yönetimi, neden intihar etmek istiyor onu önleyecek tedbirler alma üzerine en önemli şeyi oluşturmak gerekiyor. Bizim Hayata Bağlan dediğimiz 50 yıldır dünyada çalışan bir sistem var. Biz diyoruz ki siz değerlisiniz çünkü değersiniz. Her biri çok kıymetli ve çok önemli o noktada ne yapacağız. Hocaların söylediği; ilk 3 dakika çok önemli diyorlar, empati duyulup saygı ortamı içerisinde güven oluştuğu zaman intihar etmekten vazgeçiyor. Kendi yerel modelimizi dünya örnekleriyle birleştirerek onlardan gelen bilgiler doğrultusunda yerli ve milli modelimizi oluşturarak bir çalışma için bugün buradayız. Bu hatla ilgili kısım çok ciddi profesyonellik gerektiriyor. Çünkü o ilk 3 dakikadaki verilecek destek çok önemli ciddi bir uzmanlık ve psikolojik ve duygusal destek istiyor. Biz burada uzmanlarla bu işin akademik boyutta bilim adamlarıyla beraber çalışıp alt yapısını oluşturacağız” dedi.

“Şu an için numarası belli değil”

İntihar girişimlerini engellemek amacıyla oluşturulacak hatla ilgili bilgi veren Kültür Toplum ve Aile Derneği (KÜLT) Başkanı Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, “Şu an için numarası belli değil, Hayata Bağlan diyoruz ismine ama başka bir şey olabilir. Bu hatta kim cevap verecek önemli olan o, yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki bu hatta hep gönüllüler çalışmış. Devlet ayağıyla yapılmamış hep sivil toplum örgütleri, Avrupa’da kiliseler aracılığıyla yapılmış. Bizde de aynen bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğü olarak bizlerle beraber ama profesyoneller açacak telefonu. Klinik psikologlar, psikoloji üzerine doktora ve master arkadaşlar telefonu açacak ve direkt tedaviye başlamış olacaklar. Çok önemli 24 saat hizmet vermesi çünkü intiharlar en çok gece 10’la sabah 04.00 arasında oluyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşların intihar nedenleri ve intihar oranlarının azaltılması amacıyla uzmanların bir araya geldiği Uluslararası İntiharı Önleme Çalıştayı, yarın çalıştayın sonucunun açıklanmasıyla sona erecek.

