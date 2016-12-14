Afyonkarahisar’ın en sevilen lezzetlerinden sucuğun yeni markası 'Sucuk Arası' iki yıl içerisinde franchise işletmelerle birlikte 10 şehirde 25 şubeye ulaşma hedefiyle yola çıktı. Markanın üreticisi Afyonkarahisarlı iş adamı Mehmet Uğurluoğlu, Türk insanının yüzyıllardır damağını şenlendiren ve Afyon’la anılan bu lezzeti Sucuk Arası markası ve 'hayata bir Sucuk Arası' sloganıyla tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk durağı Afyonkarahisar olan markanın ikinci şubesi aynı anda İzmir’de açılacak. Uğurluoğlu iki yıl içerisinde ulaşmak istediği hedefle yatırımcılara ise yüksek kâr marjı ve güvenli bir yatırım alanı vaat ediyor.

3 lezzet bir arada

Konseptlerini yüzde yüz dana etinden imal edilen Afyon sucuğu, manda kaymağından yapılan kaymağı ile ekmek kadayıfı ve özel üretim turşu suyu üzerine kuracaklarını belirten Mehmet Uğurluoğlu, Afyon’da yapılacak olan üretimin soğuk zincirlerle Türkiye’deki şubelere ulaştıracaklarını söyledi. Yüksek kalite ve lezzeti bir araya getirdiklerini belirten Uğurluoğlu, "Sucuk ekmek Türk insanın damağına çok uygun bir lezzet. Kaliteli bir sucuk ise bize göre sadece Afyon’a özgü. Çünkü Afyon bilindiği gibi büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir yere sahip. İklimi ve doğası hayvanların etine lezzet katıyor. Tüm bunların yanında ekonomik fiyat politikamı markayı bir numara yapmaya yetiyor'' dedi.

Düşük maliyet yüksek ciro

Mehmet Uğurluoğlu, Sucuk Arası’ndan franchise almak isteyenleri cezbedecek en önemli özelliğin düşük sermaye ile işe başlayabilme imkanı olduğunu söyleyerek, ''Büyük yatırım maliyeti gerektirmemesine rağmen yüksek ciro getirisi olan bir işletmeden bahsediyorum. Franchise giriş bedeli emsal firmalara oranlara oldukça düşük tutuldu. Bu nedenle yatırımcıların gözünü korkutacak bir durum yok. Türkiye’de 7’den 77’ye herkes sucuğu sever. Kaliteli sucuk ise vazgeçilmez olacaktır. Biz bunun garantisini veriyoruz'' diye konuştu.

Devlet teşvikleri ile de işe başlanabiliyor

Tahmini yatırım bedelinin açılacak işletmenin özelliklerine göre değişiklik gösterebileceğini ancak 50 ila 250 bin lira arasında değişen bedellerle bu yatırımın yapılabileceğine vurgu yapan Uğurluoğlu, bu bedellerin KOSGEB gibi devlet teşviki ile kurulabilecek bir bantta yer almasını sağladığının da altını çizdi.

Kalite standartları vazgeçilmez

Yola çıkarken kaliteyi olmazsa olmazların arasında ilk sıraya yerleştiren Uğurluoğlu, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Helal İşletme Belgesi ile faaliyet göstereceklerini belirterek, ''Bu belgeler bizim için çok önemli. Bu belgelere sahip bir fastfood zinciri olmak övünç kaynağı. Ayrıca mağazalarımızın modern tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesi ve hatta müzik listemizden personelin güler yüzüne kadar her şey incelikle hazırlandı. Elbette franchise ortaklarımız da bu standartları koruyacak'' şeklinde konuştu.