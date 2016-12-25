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Hayata Curling ile tutundular

Türkiye’nin tek Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı oyuncuları hayata Curling sporuyla tutundular. Beş oyuncudan oluşan takım, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’yi Finlandiya’da temsil etti.

Hayata Curling ile tutundular

25 Aralık 2016 08:30
Hayata Curling ile tutundular - Tıkla İzle

Erzurum’da 2013 yılında Nene Hatun Spor Kulübü bünyesinde kurulan Tekerlekli Sandalye Curling Milli takımı, bedensel engelli beş sporcuyu bir araya getirdi. İki kadın ve 3 erkek sporcudan oluşan takım, antrenör Fatih Işık’ın yönetiminde çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor. Türkiye’de rakibi olmayan takım, yurtdışındaki müsabakalara katılarak boy gösteriyor.

Takım oyuncularından 33 yaşındaki iki çocuk annesi Züleyha Bingöl, Curling ile değişen hayatını anlattı: “2009 yılında yüksekten düşme sonucu omurilik hasarı aldım ve yürüme yetimi kaybettim. O günden beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. İki çocuk annesiyim. 14 yaşındaki bir kızım ve 8 yaşında bir oğlum var. Curling sporuyla tanıştıktan sonra hayatım fazlasıyla değişti. Öncesinde evden tedaviye tedaviden eve sadece bu şekilde bir hayatım vardı. Sporla tanıştıktan sonra sosyal bir hayat sosyal bir çevre edindim. Çocuklarımın da bu konuda annelerine güveni daha fazla oldu.”

Curling serüveninin 2013 yılında başladığını belirten Bingöl, “Erzurum’da zaten mevcut Curling takımları vardı. Nene Hatun Kulübü olarak bir de Bedensel Engelliler Curling Takımı kuruldu. Türkiye’de Erzurum dışında bir Curling salonu olmadığı için herhangi bir rakibimiz ve farklı bir takımımız yok. Geçtiğimiz Kasım ayında Finlandiya’da dünya şampiyonası elemeleri vardı. Orada biz ülkemizi temsil etmek için gittik. Bu bizim için çok büyük bir gurur oldu” diye konuştu.

Antrenör Fatih Işık, Biz bu takımı kurarken acaba Türkiye’yi temsil edebilir miyiz diye başladık. Sporcu sayılarımızda azalmalar artmalar oldu. Şuan motivasyonları çok iyi. Yurtdışında ülkemizi temsil ederek iki galibiyet aldılar. Buradaki dezavantajımız başka bir takımın olmaması ve dolayısıyla yarışma imkanının oluşmaması. Bu yüzden tecrübe eksiklikleri var. Git gide gelişiyorlar. Bizim amacımız da Curglin’i öğretmek geliştirmek” dedi.


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