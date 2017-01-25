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Hayata iki gün tutunabildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı ile çıktığı avda tüfeğin ateş alması ile ağır yaralanan 14 yaşındaki Enes A. hayata tutunamadı.

Hayata iki gün tutunabildi

25 Ocak 2017 13:29

Geçtiğimiz günlerde Çayırlı köyü Dere Tarlası mevkiinde lise öğrencisi arkadaşı Berkcan A. (15) ile ava çıkan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Enes A., Berkcan'ın dengesini kaybederek düşmesi ve tüfeğin ateş alması ile ağır yaralanmıştı. Berkcan'ın haber verdiği köy halkı yaralı Enes'i dağdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etmiş, Enes A. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Enes A., iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Enes'in bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Berkcan A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: 14 yaşındaki Enes A., Zonguldak


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