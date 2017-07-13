'Hayatı Emniyetle Pedalla' projesi Foça'dan start aldı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın, "Polisin halkın arasında suçla ve suçlularla mücadeleyi sokakta birebir sıcak temasla yapılmasının önemi, önceliğimiz olmalıdır" sloganından hareketle başlattığı 'Hayatı Emniyetle Pedalla' projesi Foça ilçesinden başlatıldı. Foça Emniyet Müdürlüğü önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bir konuşma yaptı. Projenin önemine dikkat çeken Aydın, bisiklet projesinin çevre kirliliğinin önüne geçeceğini söyledi.



Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da, 24 bisikletin dağıtıldığını bildirdi. Konuşmaların ardından ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan daire müdürlerine bisikletler teker teker dağıtıldı.

Etkinliğe ayrıca, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Muhasebe Müdüresi Fisun Erdem, emniyet müdür yardımcıları katıldı.

Servet Vural