Başrollerini Hande Doğandemir, Serkan Çayoğlu ve Berk Hakman'ın paylaştığı Hayatımın Aşkı 17. son bölümüyle bu akşam final yapacak.

Peki dizinin son bölümünde neler yaşanacak? İşte Hayatımın Aşkı 17. final bölümünün detayları...

Hayatımın Aşkı final bölümünde neler yaşanacak?

Demir’in Gökçe’ye duyduğu büyük aşk, onun bir karar almasına sebep olur. Evlenme teklifi edecektir. Bu düşüncesini Gökçe’nin ailesiyle de paylaşan Demir, destek görür. Bunun üzerine hep birlikte büyük bir sürprizin hazırlığına başlarlar. Demir, Gökçe’yi ajansta tutacak, Gökçe’nin ailesi ise bu büyük organizasyonun hazırlığına başlayacaktır.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Kaan ise kendine bile itiraf edemediği aşkını Gökçe’ye ilan etmeye karar verir. Gökçe’nin, Demir’le yakınlaşmasına daha fazla seyirci kalmak istemez. Bu durum iyice canını yakmaktadır.

Günün sonunda Kaan, bütün cesaretini toplayacak ve aşkını ilan edecektir. Gökçe başına gelecek bütün bu sürprizlerden habersiz ajansta her zamanki işlerini yapmaya devam eder. Ailesinde yaşanan tuhaf durumlara ve Demir’in ajans içi tavırlarına anlam veremez. Sema’yla araları bozulan Bartu ise barışmanın yollarını aramaktadır. Önce kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğinin farkına varan Bartu’da radikal değişimler başlayacaktır.