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Hayatın yükünü taşıyan minik omuzlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Şanlıurfa'da yaşları 10 ile 17 arasında değişen çok sayıda çocuk okuldan arta kalan zamanda semt pazarında hamallık yaparak aile bütçesine katkı sağlayıp okul harçlığını elde ediyor.

Hayatın yükünü taşıyan minik omuzlar aile bütçesine katkı sağlıyor

09 Kasım 2016 14:52
Hayatın yükünü taşıyan minik omuzlar aile bütçesine katkı sağlıyor - Tıkla İzle

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde her gün bir mahallede kurulan semt pazarında yük taşıyan çok sayıda çocuk bir yandan aile bütçesine katkı sağlayıp okul harçlığını elde ederken, diğer yandan da okuldaki derslerinden geri kalmamak için mücadele veriyor. Yaşları 10 ila 17 arasında değişen çocuklar, akranları sokaklarda oyun oynarken, onlar okul dışında kalan vakitlerinde semt pazarında hamallık yaparak günlük 20 lira kazanmak için el arabasıyla yük taşıyor. Semt pazarında alışverişin devam ettiği saatlere kadar dışarıda çalışan çocuklar, akşam ise yorgun geldikleri evde ders çalışma telaşına düşüyor.

Çocuklardan bir kısmı kazandığı parayı ailesine verirken, bir kısmı da okul harçlığı ve okul masrafı için harcadığını belirtiyor.

9 çocuklu ailenin en küçük bireyi 15 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Soner Kaya da, öğleden önce semt pazarında hamallık yaparak günlük 20 lira kazanıyor. Hem çalışıp hem okula devam ettiğini söyleyen Soner Kaya, ihtiyaçtan dolayı çalıştığını dile getirerek, “Maddi durumumuz iyi değil. Anneme verdiğim para ile evimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. O paradan annem bana okula giderken harçlık veriyor. Eve gittiğimde yorgun olsam da derslerimi çalışırım” ifadelerini kullandı.

Babası ve abisinin Adana'da inşaatlarda çalıştığını söyleyen Yusuf İnal, “Günlük 20-25 lira kazanıyorum ve aileme bakıyorum” diye konuştu.

Pazarda el arabasıyla müşteri arayan çocuklar arasında çok sayıda Suriyelinin bulunması da dikkat çekiyor. 

Cuma Sarı

Etiketler: hayatın yükü, küçük omuzlar, şanlıurfa


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