Terör örgütüne destek vermek suçundan görevinden alınan Hani Belediye Başkanı yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ilçe halkına en iyi hizmeti verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız olarak çalışıyor. Hizmete susamış ve yıllarca mağdur edilip hizmet görmeyen ilçe halkına en iyi imkanları sunmak için gece gündüz aralıksız çalışan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, göreve atandıktan sonra ilkleri yapmaya devam ediyor. İlk atandığında ilçe halkı ile kaynaşıp güzel bir birliktelik oluşturan Kaymakam Yazıcı, halk ile el ele vererek yaşanan tüm sorunları çözmek için güzel bir işbirliğine imza attı. İlçe merkezi ve bağlı mahalle ile köylerde çamurlu yollara mucur dökerek vatandaşları büyük bir sıkıntıdan kurtaran Kaymakam Yazıcı, bürokrasi engelini kaldırıp daha hızlı hizmetin vatandaşa ulaşması için bütün kapılarını halka açtı. Vatandaşlardan gelen bütün şikayet ve önerilere anında yanıt veren Kaymakam Yazıcı sosyal medya aracılığıyla sorunların kendisine ulaştırılmasını istedi. Bu hizmetiyle birlikte vatandaşlar çevrelerinde yaşanan her türlü sorunu direk Kaymakam Yazıcı’ya mesaj atarak bildirmeye başladı. Gelen mesajlar üzerine anında ekipleri talimatlandıran Kaymakam Yazıcı, böylelikle sorunlara vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı buldu. Kaymakam Yazıcı’nın sorunlara bu ani refleksi vatandaşlardan büyük taktir topladı.

İlk defa köylere çöp kutusu yerleştirildi

Belediyenin bütün birimlerini hizmet atağına geçiren Kaymakam Şaban Arda Yazıcı hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçe merkezi, mahalle ve köylere çöp kutsu ve çöp konteynırı yerleştirme kararı aldı. Kaymakamın talimatı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri ilk çöp kutularını Süslü Mahallesi’ne yerleştirdi. Süslü İlkokulu önüne belediye ekipleri tarafından çöp kutuları monte edildi. Belediye ekiplerinin monte ettiği çöp kutularını ilk defa gören bazı çocuklar uzun uzun kutuları inceledi. İlk defa çöp kutusu gören bir çocuk, dikkatli bir şekilde kutuyu inceleyerek ne olduğunu anlamaya çalıştı.

“Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Çöp kutularının ilk olarak yerleştirildiği Süslü İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile belediye başkanına yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etmek üzere dövizler hazırladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan dövizlerde ‘Başkanımıza çok teşekkür ederiz’, ‘Hani Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz’ yazıldı. Öğrenciler yazdıkları dövizleri kaldırıp hep birlikte poz verdi. Süslü İlkokulu önüne monte edilen çöp kutuları ile birlikte artık çocuklar çöplerini okul bahçesi yerine çöp kutularına atma imkanına kavuştu. Çöp kutularından sonra ilçe merkezi ve mahallerin tamamına çöp konteynırlarının da yerleştirileceği belirtildi. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı’nın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin, çöp kutularını yerleştirdikten sonra konteynırları da belirlenecek yerlere koyup vatandaşların çöp sorununu çözeceği belirtildi.

Muhtarlarla işbirliği yapılıyor

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı’nın talimatları ile ilçede ilkleri gerçekleştiren belediye ekipleri çöp kutuları ve çöp konteynırlarını yerleştirirken mahalle muhtarları ile işbirliği yapıyor. Belediye Başkanlığı ekiplerinin ilçe merkezi ile bütün mahalle ve köylere çöp kutuları ile konteynırlar yerleştirmek için çalışma başlattığı belirtildi. Bu hizmetin bütün mahalle ve köylere yaygınlaştırılacağı bildirildi. Hani ilçe merkezinde 5 mahalle ile kırsalda bulunan 21 mahalle ve 43 mezranın tamamına bu hizmetin verileceği, hizmetlerin verilirken de mahalle muhtarları ile ortak çalışma yapıldığı belirtildi.

İlk defa mahallelerinde hizmet görmeye başladıklarını belirten vatandaşlar, değerli oldukların verilen hizmetlerle yeni yeni anlamaya başladıklarını söyledi. Vatandaşlar, “Yıllarca kurtulamadığımız çamurdan Kaymakam Yazıcı sayesinde kurtulduk. İçme sularımızda, kanalizasyonlarımızda yaşanan sorunlara el atılmaya başlandı. Bunların yanı sıra ilk defa mahallerimize çöp kutuları ve konteynırlar yerleştirildi. Bu hizmetler eskiden bize çok uzaktı. Şimdi ise verilen hizmetlerle bize değer verildiğini hissettik. Bu hizmetlerde emeği geçen başka ilçe kaymakamı olmak üzere herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Abdulkerim Kantarcıoğlu

