Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kalekaya Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Hasan Gümüş (55) küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Hayvanlarını otlatan Gümüş’e çalıların içinden çıkan domuz saldırdı. Çobanı 10 metre sürükleyen ve bacaklarını yaralayan domuzu fark eden köpeklerin karşı saldırıya geçmesiyle yaban domuzu olay yerinden kaçtı. Yaralanan çobanı fark eden çevredeki diğer çobanlar durumu ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Gümüş’ü tedavisi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırdı. Bacağına dikiş atılan çoban, 2 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Köylüler, bağ ve bahçelerine ve son yıllarda insanlara da zarar veren, sayıları 400-500’ü bulan domuzlardan rahatsız olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istediler. Domuzun saldırdığı çoban Hasan Gümüş ise "Kalekaya köyünde çobancılık yapıyordum, bana saldırı yaptı domuz. Aniden saldırdı nasıl olduğunu bilemedik. 2-3 metre kala çöktü bana. Vurdu, aniden kaldırdı, 10-12 metre kaydırdı beni. Köpek olmasa beni alıyordu. Köpek korudu. Bana çöktü işte, oradan köpek kovaladı, köpek olmasa ben hiçbir şey yapamıyordum, köpek beni kurtardı. Bayılmışım ben. Köylüler de beni doktora götürdü. Sürüye saldırı yaptığını görmedim, rastgele saldırı yapıyor. Her gören 5-6 tane görmüş. Sürünün içinden çıktı, beni öldürecekti. 10-12 metre kaydırdı, ben kendime hiç gelemedim, ne olduğunu bilemedim. Elmaya, cevize, fındığa zarar veriyor domuz. Bahçelere giremiyoruz. Korkumuzdan bir yere varamıyoruz. Bir şey bırakmıyor, yiyip bitiriyor. Vuracak olsan, nasıl vuracaksın, cezalı" diye konuştu.

Çobanın hastanede tedavisini yapan Dr. Haydar Ürün, "Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisimize başvuran 55 yaşındaki hastamız domuz tarafından saldırıya uğraması neticesinde sağ dizinden yaralanmış olarak geldi. Hastamıza ilk müdahale yapılarak dizine, yaraya dikiş atıldı. Ardından yara bakımı yapıldı. Daha sonrasında tetanos ve kuduz hastalıklarına yönelik olarak kuduz aşı programına alındı. Ve aşı planlaması yapılarak taburcu edildi. Hastamızda şu an için hayati tehlike mevcut değildir. Daha önce hiç karşılaşmamıştık. İlk kez böyle domuz tarafından saldırıya uğramış bir hastayla karşılaşıyoruz. Kuduz hastalığı önemli bir hastalıktır, bazen ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle erken takip ve tedavi çok önemlidir. Bu tür yaralanmalara maruz kalmış hastalarımızın acilen sağlık kuruluşlarına başvurması önemlidir" dedi.

Muhammet Özer