Hayatını kitaplara adadı

Manisa'nın Soma ilçesinde haftanın çarşamba ve cuma günleri sabah namazından sonra ilk günkü aşkla Karamanlı Mahallesi'nde bulunan dükkanını açan Salih Şener, bazı günler siftah dahi yapamadan iş yerini kapatsa da 'Ben kitaplarla adeta evliyim' diyerek 60 yıldır aynı yerde aynı aşkla işini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Soma'nın yanı sıra haftanın belirli günlerinde Manisa'nın Gördes ilçesinde de 60 yıldan beri kitap sergileri açan Salih Şener para kazanamasa da işini aşkla yapmaya devam ediyor.

1932 yılında Soma'da doğan Salih Şener 25 yaşındayken başlayan kitap sevdası sonrası kendini kitaplara adadı. Yıllarca Akhisar, Soma, Gördes ve Kırkağaç pazarlarında kitaplarını satmak için sergi açan Şener, darbe dönemlerinde çok sıkıntı yaşasa da kitaplarını her seferinde kaçırmayı başardığını dile getirdi. Genelde dini kitaplar sattığını anlatan Şener özellikle 1960 darbesinde kitaplarını kaçırmayı başardığını belirtti.

Eşinin kitaplarla arası yok

3 çocuğu ve 7 torunu olduğunu anlatan Şener, kendisinin aksine eşinin kitaplarla arasının hiç iyi olmadığını belirterek, "Her insan aynı olsaydı dünya düzelirdi" dedi.

İnsanların kitaplara ilgisinin kalmadığını kaydeden Şener, "Ben 1958 yılından bu yana Soma'da aynı yerde kitap satıyorum. Bazı günler siftah yapamadan kapattığım oluyor. Soma'da kitapçı dükkanları çok olmadığı halde iş yerleri ayakta duramıyor. Bir iş yeri farklı isimlerle kapanıp açılıyor. Geçindirse de geçindirmese de genelde kitap alışverişlerimi veresiye yapıyorum. İtibarım çok. Hiç param olmasa dahi birçok yayınevinden alışveriş yapabiliyorum. Emekli maaşım var. Dükkan kendimin, çoluk çocuk evli. Sadece eşimle birlikte geçinip gidiyoruz" ifadelerini kullanarak sağlığı elverdiğince insanlara kitabı sevdirmeye devam edeceğini dile getirdi.