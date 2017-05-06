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Hayatını şifalı bitkilere adadı

Bursa’da, bir yakınını amansız hastalıktan kaybeden vatandaş, dağlardan nesli tükenmekte olan bitkileri toplayıp, insanlara şifa dağıtıyor.

Hayatını şifalı bitkilere adadı

06 Mayıs 2017 10:14

İznik ilçesinde yaşayan Akif Tekin, aile fertlerinden birini amansız hastalıktan kaybedince kendini şifalı bitkilere adadı. Tekin, Samanlı dağlarından topladığı 500 çeşit şifalı bitkiyi bahçesinde çoğaltarak hastalara şifa dağıtıyor. Tekin, tükenmekte olan salepleri bahçesinde üreterek yok olmalarını engelliyor. Şifalı bitkileri kendi bahçesinde yetiştiren Akif Tekin, onları büyük bir özenle kurutarak, aktarlara kilosunu 5 ila 250 lira arasında satıyor.

Tekin, Türkiye’nin her yerinden şifa arayanlara ot veriyor. Vatandaşların arayıp da bulamadığı bütün şifalı otları bahçesinde yetiştirdiğini ifade eden Akif Tekin, “Çocukluğumda dağlarda çobanlık yapıyordum. Bir yakanımı amansız bir hastalıktan kaybettim. Bunun üzerine şifalı otları toplayıp hastalara şifa dağıtmaya karar verdim. Otları kitaplardan öğrenerek hepsini tek tek ezberledim. Dağlardan bu otları toplayıp bahçemde yetiştirmeye başladım. Bahçemde yetiştirdiğim 500 çeşit şifalı otun yüzü kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunları bahçemde bolca üretiyorum. Bahçemde yetiştirdiğim şifalı otları özenle kurutup kilosunu 5 ila 250 lira arasında aktarlara ve kozmetik firmalarına satmaktayım. Marmara bölgesinin tek şifalı ot tedarikçisiyim” dedi. 

Burak Türker

Etiketler: bursa, şifalı bitkiler


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