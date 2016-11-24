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“Hayatınızda, ‘aşırı sağlık’ saplantınız olmasın”

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, sağlıklı yaşam saplantısı içinde yaşamanın da, stres sebebi olduğunu ve bu tip bir stresin, kalp ve damar hastalıklarının işini kolaylaştırdığını söyledi.

“Hayatınızda, aşırı sağlık saplantınız olmasın”

24 Kasım 2016 16:13

Katıldığı bir televizyon programında; kalp ve damar hastalıklarının temel etmenlerine yönelik soruları yanıtlarken, stresin üzerinde önemle duran ve bu konudaki kritik döngülere dikkat edilmesini öngören Prof. Dr. Aytaçoğlu, “Kalp damar cerrahisi uzmanı olarak, dikkat çekmek istiyorum. Vücut sistemindeki damar sistemin öncelikle ikiye ayıralım, çünkü vücudumuzda iki tip damar var. Birisi atardamarlar iken, diğeri de toplardamarlardır. ‘Damar sertliği’ dediğimiz bir tablo var. İnanın, damar sertliği düşünebileceğiniz bütün kanserlerden daha kötü bir şeydir. 5 yılda yaygın damar sertliği olan insanların, 5 yıldaki yaşam oranları %30’dur. Yani, damar sertliği yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıktığında, en az kanser kadar öldürücü bir hastalıktır. Artık, pek çok kanser türlerinde, 20 yıllık yaşam sürelerini konuşuyoruz. Biz de atardamarlar için damar sertliğinde, 5 yılda %30luk bir yaşam oranından bahsediyoruz. Atardamar sertliğini önlemenin bir takım yolları vardır. Bunu, bugünkü bilgilerimiz ile yüzde yüz oranında önleyemiyoruz, ama kayda değer bir şekilde geciktiriyoruz. Ancak, damar sertliğini; ciddi şekilde tetikleyen problemleri de irdelemek de lazım. Örneğin; Şeker hastalığımız varsa, kötü kolesterol dediğimiz yapı, damarlarımızın yüzeyindeki pürüzsüz yapıyı bozuyor ve bu, damarlarda bir takım plaklar vasıtası ile kireçlenmelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu da, yavaş yavaş ilerleyerek damarı tıkıyor. Bu plaklar, yırtılıyor, sonuçta kalp krizi gerçekleşebiliyor” şeklindeki ifadeler ile uyarılarda bulundu.

“AŞIRI SAĞLIK TAKINTISI, HAYATINIZIN STRESİDİR”

Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu insanların, hayatta sağlık saplantısı içerisinde olmamasını gerektiğini vurgulayarak, “ Sağlıklı yaşam saplantısı içinde yaşamak da, bir stres sebebidir. Sağlıklı yaşamalıyız, doğrudur. Doğal da yaşamalıyız. Ancak, bir saplantı haline geldiğinde, hayatınızın stresi haline gelir. Bunu, özellikle vurgulamak istiyorum, aşırısından kaçınmamız lazım. Daha dengelenebilir sınırlar içerisinde, sağlıklı yaşamamız lazım. Yeni, güncel bilgileri uygulamak; herhalde, sağlıklı yaşama doğru daha güzel bir yolculuk sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kalp ve damar hastalıkları, Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, sağlık, stres


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