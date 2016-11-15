Terör örgütü PKK mensuplarınca kazılan hendek, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 246 gün sonra, dün kısmen kaldırıldığı Şırnak’a dönen vatandaşlar, enkaz yığınlarının arasında eşyalarını arıyor. Olası bir patlama ya da göçük riskine aldırış etmeyen vatandaşlar, birkaç parça da olsa eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Çok sayıda binanın yıkılması nedeniyle kalacak yer sorununun da yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar çaresizce barınacak yer arıyor.

“3 katlı evim yıkıldı”

Dicle Mahallesi’nde 3 katlı evi bulunan Hikmet İlçi, evinin enkazından çıkardığı odunları başka bir yere taşımaya çalıştığını anlattı. Silopi’de yaşayan oğlunun yanında kaldığını anlatan İlçi, “Evim yıkıldı. Bir iğne bile almadım içeriden. Yatak, yorga, dolap, buzdolabı hepsi yandı. 3 katlı evim yıkıldı. İçine girebileceğim bir evim bile yok. 3 katlı evim vardı, ama ben şuanda Silopi’de oğlumun yanına sığındım. Yasak başladığı dönemde Silopi’ye gittik. 3 katlı evimin bir katında ben yaşıyordum. Bir katında oğlum ve çocukları, diğer katta ise kiracı vardı. Oğlumun 5 çocuğu vardı. Hepsi de okula gidiyordu. Oğlumda böbrek hastasıydı. Ben oğluma bir böbreğimi verdim” dedi.

“Hiçbir gelirimiz yok”

13 kişilik ailesi ile birlikte 3 katlı evde yaşayan ve yasağın başlaması ile birlikte kömür ocakları bölgesinde çadır kuran Halime Utanç ise, “8 ay önce şehrimizden, evimizden çıktık. Sokaklarda ve çadırlarda yaşıyoruz. 8 aydır hiçbir iş yapmadık. Hiçbir gelirimiz yok. İş olursa bundan sonra çocuklarımız çalışacaklar inşallah. Evim 3 katlı, 4 dairelik bir yerdi. Evimin yerini çevredeki evlerden, işaretlerden ve kapımın önündeki bahçeden çıkarabildim. Evimiz yok, hiçbir yerimiz yok. Şırnak’ta tek odalı bir yer bulduk. Dar olduğu için çocuklarımın bir kısmı diğer mahalledeki amcalarının yanına gittiler. Bazıları da kömür ocaklarının orada kalmışlar. 5 çocuğum okula gidiyor. Biri Batman’da okuyor. Ne bursu var, ne de yurt çıktı. O da oralarda perişan durumda” diye konuştu.

1992’de Şırnak’ta yaşanan çatışma sırasında kömür ocakları mıntıkasındaki bahçesinde mayına basarak 1 ayağının bilekten koptuğunu da anlatan Halime Utanç, şunları kaydetti:

“1992’de Şırnak’ta yaşanan çatışmanın yaşandığı dönemde kömür ocakları mıntıkasında bahçeye kavun ekmiştik. Bahçeye bakmaya gittiğimizde mayına bastım. Ayağım bilekten koptu. Protez taktırdım. O da olmadı. Sakatlık maaşı da alamıyorum. Sakat maaşı almam için 2 puan eksiğim olduğunu söylediler. Eşim bayramda 1 ay kira yardımı aldı.”