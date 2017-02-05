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Haydar Baş referandum kararını verdi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Nisan ayında yapılması beklenen referanduma ilişkin, parti tabanını 'evet' yada 'hayır' konusunda serbest bıraktığını belirterek, 'millet kararını kendi iradesiyle versin' açıklamasında bulundu.

Haydar Baş referandum kararını verdi

05 Şubat 2017 16:22

Genel Başkanlığını Haydar Baş’ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi ise, kararı seçmenlerine bıraktı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, “Anayasa referandumunda ‘evet, hayır’ konusunda partimiz yetkili kurullarında henüz ele alınan bir kararımız yokken, bazı medya organlarınca ‘hayır cephesinde’ gösterilmiş olmamıza önceki günlerde partimiz hukukçuları gerekli hukuki cevabı vermişlerdir. Genel Başkanımız Haydar Baş, bizzat bana ‘Ben parti tabanına, Cumhurbaşkanımıza karşı 'hayır' dedirtmem, böyle bir kampanya yürütmem. Onları serbest bırakıyorum. Kimsenin iradesine karışmıyorum. Millet kararını kendi iradesiyle versin’ dedi” diye konuştu. 

Etiketler: haydar baş, referandum


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