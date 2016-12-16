“Türkiye'deki taksi sayısı yeterli değil. İnsanlar korsan taksileri tercih ediyor”

Çolakoğlu, şehir içi VIP ulaşımın eskiden sadece zenginlerin aldığı bir hizmetken, şimdi herkesin buna erişebildiğini söyledi. Şehir içi VIP ulaşım endüstrisinin büyüklüğünün ne kadara ulaştığının henüz bilinmediğini aktaran Çolakoğlu, bilinmemesinin en büyük nedeninin bu endüstride fatura kesme ve vergi vermenin yaygın olmaması olduğunu dile getirdi. Çolakoğlu, şu anda Türkiye'de 20 bin D2 TÜRSAB Belgeli aracın bulunduğunu, bu araçların büyük bir çoğunluğunun İstanbul'da olduğunu kaydetti. Buna karşın tüm Türkiye'de 60 bin korsan, 30 bin de ticari taksi olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Türkiye'deki taksi sayısı yeterli değil. Öyle ki insanlar artık korsan taksi kullanmakta ve parayı korsan taksiye ödemeyi tercih etmekte. Çünkü korsan taksileri genellikle mahallenin abisi dediğimiz kişiler kullanmakta. İnsanlar korsan taksiden daha konforlu hizmet almakta. Bugün korsan taksiye bindiğinizde lüks araca biniyorsunuz. Fakat ticaride çok eski, ufak ve hijyenik olmayan otomobillere biniyorsunuz" diye konuştu.

“YOLO’da plaka sahibi ve şoför aynı olunca kalite artıyor”

Çolakoğlu, arabayı işletenle plaka sahibi aynı olmayınca arabada özenin olmadığının altını çizdi. YOLO'da durumun tam tersi olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"Bizde arabanın sahibi aynı zamanda aracın şoförüdür. Biz bu şoför arkadaşlarımıza uygun koşullarla araçlara sahip olabilme fırsatı sunuyoruz. Bir aracın fiyatı 100 bin lira. 10 bin liraya da içini dayayıp döşüyor ve toplam 110 bin liraya bu araca sahip olabiliyor. 110 bin liralık bu araca sahip olabilmek için 20-25 bin lira para ödemek zorunda, geri kalanını kredi ile alıyor. Kredisini 2 sene içerisinde kapatıyor, araç 4 sene de kendisine çalışıyor. Bu 2 sene içerisinde arabasının kredisini kapatırken her ay cebine 2 bin 500 lira şoför arkadaşımız para koyuyor, bir arkadaşı daha kendisi ile birlikte kullanırsa ona da 2 bin 500 lira geliyor. Yani aylık toplam 5 bin liralık gelir sağlanıyor. 6 sene sonunda ciddi bir para biriktirmiş oluyor. Çünkü dördüncü, beşinci ve altıncı senelerde bu araçlar sırf kendilerine çalışıyor."

"Yurt dışına çıkma hedefimiz 2018'de"

Haydar Çolakoğlu, YOLO olarak 15 Aralık'ta 250 araç ile hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi. Hedeflerinin 2017 ortasında bin araca ulaşmak olduğunu aktaran Çolakoğlu, 2-3 yıl içinde bu sayının 5 bin araca, 5 sene sonunda da 10 bin araca ulaşmasını planladıklarını kaydetti. Çolakoğlu, bu alanda faaliyet gösteren yabancı markaların Türkiye'de KDV, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ödemediğine işaret ederek, "Hatta şoförlerine parayı direkt yolluyor. Şoförler de gelir vergisi ödemiyor. Yurt dışında kurdukları şirketlerle Türkiye'ye hiç vergi ödemeden iş yapıyorlar" diye konuştu. Kendilerinin hem Kurumlar Vergisini, hem yüzde 18'lik KDV'yi ödediğini belirten Çolakoğlu, şoförleri de gelir vergilerini ödeyecek şekilde sistemin içine soktuklarını, böylece devletin de kazandığını ifade etti.

“Türkiye'de de Uber'in karşısında YOLO var”

Çolakoğlu, tüm uygulamalarının yasal, açık, net ve şeffaf olduğunu bildirdi. Uluslararası bir şirket olma felsefesi ile yola çıktıklarını aktaran Çolakoğlu, sözlerine açıklamalarına "Hedefimiz yıkıcıları yıkmak. Son yılların yıkıcılık trendi artık öyle bir noktaya ulaştı ki, bu yıkıcılar milyar dolarlık firmalar haline geldi. Uber bugün dünyada 88 milyar dolarlık bir dev. Ama Uber'i yıkan birçok şirket de var. Bu şirketler Hindistan'da Ola, Güney Amerika'da Cabify, Çin'de Didi, Kuzey Amerika'da Lyft, Ortadoğu'da Careem. Bu şirketlerin hepsi, yıkıcıyı yıkma projesiyle ortaya çıkarak kısa bir süre içerisinde milyar dolarlık değerlere ulaştılar. Türkiye'de de Uber'in karşısında YOLO var. Bu enerji Türkiye'den çıkıp yurt dışına açılmak istiyor. Yurt dışına çıkma hedefimiz 2018'de. İlk aşamada 3 ülkeyi hedefliyoruz. Bunlar Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan. Daha sonraki aşamada Kazakistan, Ukrayna ve Doğu Avrupa'dan bir ülke daha hedefliyoruz. YOLO olarak 2017 yılının ortasından itibaren de Anadolu'ya açılmak istiyoruz” diye eklemelerde bulundu.

"Sürücüsüz araca yönelik çalışmalarımız başladı"

Çolakoğlu, YOLO olarak müşterilerine Türkiye'ye özgü inovatif ürünler sunmayı istediklerini belirterek, boğazı geçmenin çok ciddi bir külfet ve kambur olabildiğini, bu nedenle İstanbul için "boğaz taksi" düşündüklerini kaydetti. Özel uçaklarda koltuklar vermeyi planladıklarını aktaran Çolakoğlu, kuryelerle iletişime geçip araçlara boş vakitlerinde kuryelik yaptırmayı da hedeflediklerini dile getirdi. Bunun yanında insansız ve sürücüsüz araca yönelik çalışmalarının başladığı bilgisini veren Çolakoğlu, Uber ile birlikte kendilerinin de sürücüsüz araç teknolojisine geçmeyi planladıklarını ifade etti. Çolakoğlu, Didi'nin Uber'in Çin'deki faaliyetlerini satın aldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti, "Didi çok iyi bir örnek. Uber Çin'de bir numaralı ulaşım teknolojileri firması olmasına rağmen, Didi çok kuvvetli bir çalışmayla, yerel ve milli bir şirket olmanın avantajıyla ve halkla da bağını güçlendirerek Uber'i bugün yenmiştir. Uber, Çin'deki şirketini hisse karşılığında satmak zorunda kalmıştır. Ben inanıyorum ki Türkiye'de de aynı özverili çalışma ile yerli ve milli şirketlerimiz bir araya gelerek Uber'i uzun vadede yenecektir. Çünkü Türkiye'nin Çin'den bir farkı yoktur. Uber bugün bizimle bu konuyu konuşmak isterse biz buna açığız. Uber'i hisse karşılığında satın almaya açığız. Uber'e davetimiz açık ve net. Nasıl Çin'de Didi'ye hisselerini devrettiler ve hala Çin'deki Didi'de hissedarlar, bugün gelsinler bize hisselerini devretsinler. Bu konuyu düşünen diğer iş adamlarımıza da sesleniyorum; gelin birlik olalım, bizim çatımız altında toplanalım. Bu platforma herkesi dahil edip milli bir dev çıkarmayı hayal ediyoruz. Neticede Çin'de bütün yerli şirketler birleşip Didi'yi ortaya çıkardılar ve Didi, Uber'i satın aldı." Çolakoğlu, önceki hafta 25 milyon dolarlık değer üzerinden yatırım aldıklarını da sözlerine ekledi.

