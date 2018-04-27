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Haydarpaşa Ro-Ro Limanında çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Haydarpaşa Ro-Ro Limanında bir tırda yaptıkları aramada çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirdi.

Haydarpaşa Ro-Ro Limanında çuvallar dolusu tilki kürkü ele geçirildi

27 Nisan 2018 17:31

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Haydarpaşa Ro-Ro Limanına gelen gemilerden indirilen tırlar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutulmakta. Ukrayna’dan gelen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan tır, Haydarpaşa Ro-Ro Limanına inmesini müteakip gümrük muhafaza memurlarınca yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince tırın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına yönlendirildi. 

Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde hayvan kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı. Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldı ve çuvallarda bulunan tilki kürklerine el konuldu.  

 

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