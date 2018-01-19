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‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi başlıyor

Haydi Çocuklar Camiye’ projesi, 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amacıyla başlatılıyor.

Haydi Çocuklar Camiye projesi başlıyor

19 Ocak 2018 16:46

23 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaklaşık 200 camide gerçekleştirilecek ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amaçlanıyor. Proje yetkililerinin açıklamasına göre ayrıca, çocuklara cami ve namazın önemli bir görev olduğunu vurgulamak, cemaatle namaz kılmanın hazzı ve Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlatmak hedefleniyor.

Proje, eğitim ve öğretim ara tatil döneminde uygulanacak şekilde planlandı. haydicocuklarcamiye.com sitesinde belirtilen camilerde 10 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklar her vakit namaz için puan alacak ve proje sonunda puanlarına göre ödül kazanacaktır.

Proje kapsamında İdeal Çocuk Korosu'nun seslendirdiği ‘Haydi Çocuklar Camiye Klibi’de hazırlandı.
A Kategorisi (6, 7 yaş), B Kategorisi (8, 9, 10 yaş) ve C Kategorisi (11, 12, 13 yaş) olarak düzenlenecek olan proje, ödül töreniyle tamamlanacak. 

 

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