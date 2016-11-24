Sıradışı Eğitimciler Derneği Gönüllüleri bir süredir “Teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olmak için Haydi Kod Saatine!” sloganıyla 7-12 yaş arası çocuklara Bilgisayar Programcılığını tanıtmak ve sevdirmek için etkinlikler düzenliyor. Bilgisayar programcılığına giriş kursu niteliğindeki bu etkinlikler Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks’in de desteğiyle yürütülüyor.26 – 27 Kasım tarihlerinde AnkaMall (Ankara) AVM’deki Bimeks mağazasının önünde yapılacak olan programlama eğitimi ve etkinliği, 14.00 ve 17.00’de olmak üzere yaklaşık 40’ar dakikalık eğitimler şeklinde olacak.

Eğitimde çocuklara; kodlamanın ne demek olduğunu unplugged-kablosuz ortamda görüp, teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil olmaları için ilk ilhamı vermek hedefleniyor. Tamamen ücretsiz olan etkinliğin kayıtları ise aynı gün 13.00’te başlayacak. Etkinliğe katılan çocuklar code.org ara yüzüyle kodlama yazabilecekler. Kod Saati sonunda öğrencilere sertifika verilecek. Ayrıca; kodlama ile ilgili faydalanılabilecek web siteleri hangileridir, kodlamaya devam etmek için atılması gereken devam adımları nelerdir gibi sorulara cevap veren broşürler dağıtılacak. Amerika’da “The Hour of Code” sloganıyla hayata geçirilerek başarı sağlanan bu girişim, Türkiye’de Bimeks’in de desteğiyle “Kod Saati” olarak Se-Der’in öncülüğünde sürdürülüyor.

