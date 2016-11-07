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Haydi Hayatı Kucakla Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi

İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen “Haydi – Hayatı Kucakla – Yaşam Becerileri Eğitimi” projesi ile çocuklar ve gençlerde bağımlılıkla mücadele programlarının bilgi düzeyinde kalmaması için İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşmeyi hedefliyor.

Haydi Hayatı Kucakla Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi

07 Kasım 2016 16:51

Proje hedefine yönelik olarak yürütülen yaşam becerileri eğitimi, çocuk ve gençlerin akran ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmelerini, yaşamın her alanında yetkin olabilmelerini, sorumluluklarının bilincinde otonom bireyler olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla akademik uzmanlarca geliştirilen ve sanal mecrada yaygınlaştırılması sağlanan bütünsel ve bilimsel olarak tasarlanan bir önleme programı çerçevesinde yerel işbirlikleri ile sunuluyor.

Yaşam becerileri eğitimi, çocuk ve gençlerin; aile, okul, arkadaşlarını hedef alarak koruyucu bir çevre oluşturma niteliği taşıyor. İstanbul’un 22 ilçesini kapsayan projenin uygulandığı ilçelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri, öğrencilerin ebeveynleri öncelikli hedef grup olarak seçildi. İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri, Yeşilay ve Sosyologlar Derneği akademisyen ve uzmanları, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü meslek elemanları, takip ve sorumluluğundaki ortaokul öğrencileri ve bakıcı anneleri diğer hedef gruplar içerisinde yer aldı.

“Haydi – Hayatı Kucakla – Yaşam Becerileri Eğitimi” projesinin görüşüldüğü çalıştay ise 24-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
 

Etiketler: Bağımlılıkla mücadele, Haydi Hayatı Kucakla, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, istanbul valiliği


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