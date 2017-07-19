Haydi kadınlar yogaya

Buca Belediyesi’nin Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi’nde açtığı yoga kursları Bucalı kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Sosyalleşmenin yanında sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen Bucalı kadınların uğrak adresi olan merkez, açtığı yoga kursları ile de Bucalı kadınların bedensel ve ruhsal huzur arayışlarına destek oluyor.

Sağlıklı yaşam



Haftada üç gün 1,5 saatlik yoga kursuna katılan ev kadınları yoga ile nefes ve meditasyon tekniklerini öğrenirken, günlük yaşamlarındaki yorgunluk ve stresi atmanın mutluluğunu yaşıyor. Merkezin yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde havuz sporunun yanında aletli ve aletsiz jimnastik dersleri de alabilen kadınlar kendilerine vakit ayırıp sağlıklı bir yaşama kavuşuyor.



Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara özellikle ev kadınları yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi sabah ve öğleden sonra olarak farklı gruplarda devam eden kurslar; hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırıyor, hem de sosyal bir ortam oluşturuyor.



Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi’nin yoga kurslarına katılan kadınlar arasında yıllardır dinmeyen ağrılarına çözüm bulan, yaşadığı kaygı sorunlarına karşı kullandığı ilaçlardan kurtulan hatta genç yaşta yakalandığı Parkinson hastalığının oluşturduğu sorunları aşanlar bile var.