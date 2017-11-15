'Haydi kızlar yönetime' projesinin konuğu SANKO Okulları oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kız çocukların hayatına dokunmayı başararak, “Haydi Kızlar Okula” projesinden sonra “Haydi Kızlar Yönetime” projesiyle Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu doğrultuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen “Haydi Kızlar Yönetime” projesi istişare toplantısına SANKO Okullarında eğitim gören 162 öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu ve SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Julide Konukoğlu katıldı.

"İnsanı merkeze alan bir çalışma şart"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere hitaben konuşmasında AR-GE, inovasyon ve yüksek teknolojilerin konuşulduğu bir dünyada büyük rekabetin yaşandığını aktararak, “Adalet ve sosyal barışı sağlayıp, pastayı biraz büyütüp rekabeti arttırmamız lazım. Bunu da adaletli bir şekilde paylaştırarak insanı merkeze alan bir çalışmayı yapmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamamız lazım. Kaliteli büyüme dedikleri şey budur. Dünya şuanda bunun için mücadele veriyor” dedi.

Kalkınmak için insan gücünü ve potansiyelini kullanmak gerektiğinin altını çizen Şahin, “Haydi Kızlar Yönetime” projesinin duygusal bir proje olmadığını bildirdi.

80 milyon insanı sistemin içine dahil edilmesi ve hedeflenen noktaya varılması için çalışmak gerektiğine vurgu yapan başkan Şahin, eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomiden oluşan 4 ana başlıkta konuyu ele aldıklarını belirtti.

Şahin konuşmasının devamında, “Türkiye, tarım devrimini ıskaladı, sanayi devriminin ucundan yakaladı. Bilgi ve teknoloji çağı, 3k devrimisin bir sonucudur, kas dönemi yeni dünya düzenin de yoktur. Kasa dönemi değil kafa dönemi başlamıştır. 3K dönemi kafa dönemidir. Artık kafası çalışanlar, bilgiyi yönetenler gelecekte söz sahibi olacaktır. Silgi güçtür sizi iktidar yapar. Dünyaya sözünü geçiren ülkeler, bilgiyi elinde tutan ülkelerdir, bizim petrolümüz, madenimiz yok beşeri sermayeden ve alın terimizden başka bir gücümüz yok. Sürdürülebilir kalkınma anlayışını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sadece ekonomik kalkınma değil havayı suyu koruyarak kalkınma da önemli, bunun yanı sıra daha da önemli insan odaklı kalkınma modeline ihtiyacımız var. Kadın ve erkek bakışının aynı masada oturduğunda bir zenginlik ve başarının ortaya çıkacağına inandığını belirten Şahin, kadınların kendisine güvendiği sürece her türlü sıkıntının üstesinden geleceğini anlattı. Belediyecilik anlayışında en önemli daire başkanlıklarının İmar, Fen İşleri, Çevre, Kültür, Mali İşlerin başında kadın yöneticilerin bulunduğunu belirten Şahin, kadınların iyi işler yapabileceğini inandığı için böyle bir karar aldığını söyledi. Sistemi kurarken cinsiyet açısında işe bakmadığını ve işi ehline göre verdiğini yineleyen Şahin, sağlığın başına işin ehli olan doktor başkan getirdiğini bildirdi. “Haydi Kızlar Yönetime” projesinin kalkınma projesi olduğunu aktaran Şahin, “Bir eşitlik, bir insan hakkı projesidir. Yönetici kim olacak dediğimizde bunun bir cinsiyet meselesi değil liyakat ve ehliyet meselesi olmasıdır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kız öğrencilerden hedeflerinden asla vazgeçmemelerini, hayatla mücadele etmelerini istedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Fatma Şahin’in özel projesi olan “Haydi Kızlar Yönetime” projesini istihdam açısından önemsediklerini kaydetti.

"Ülkeyi azınlıkta olan erkekler yönetiyor"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu ise, 80 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini kadınların oluşturduğunu hatırlatarak, azınlıkta bulunan erkeklerin ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu belirtti.

Kadınların yönetime katılması için bilgiyle mücadele etmesini isteyen Konukoğlu, ülkenin kalkınması için kadınların kesinlikle yönetime dahil edilmesinin önemine işaret etti.

"Kadınlar dengelerse sorun olmaz"

SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu konuşmasında, kadınların evdeki rolüyle iş hayatındaki pozisyonun dengelenmesiyle sorunların ortadan kalkacağına inandığını aktardı.

Toklucu, Büyükşehir Belediyesinde 11 daire başkanın kadın olmasının takdir edilmesini gerektiğini vurgulayarak, “Acaba bu durum kadını zayıf gösteren algının karşı cinsin bakış açısından mı yoksa bununla beraber toplumun kadına belirlediği pozisyondan mı kaynaklanıyor? Bence ikinci şıktan kaynaklanıyor. Toplumun kadına yönelik zihniyetin değişmesi gerekiyor. Egemen erkek toplum yapısından bir türlü çıkamadık. Bu zihniyetin değişmesi için eğitim şart, kadın yöneticilerinin sayısının artması, toplum değerlerine olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kadınlı erkekli grup çalışmalarında iyi projeler çıkıyor“

SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Julide Konukoğlu da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara birtakım haklar verdiğini ancak kadınların bu haklarının birçoğunu kullanamadığını vurgulayarak, iş hayatında kadın ve erkelerden oluşan gruplardan daha iyi projelerin çıktığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şahin, programa katılan 162 kız öğrenciyle toplu fotoğrafı çektirdi. Okul yönetimiyle öğrenciler Başkan Şahin’e çiçek takdim etti.