Hayırsever Ahmet Kenter'den lösemi hastalarına destek

Daha önce düzenlenen ‘Halk Günü’toplantısına katılan Kenter, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile bir araya gelerek, tamamen vatandaşların katkıları ile hayata geçirilen ‘Atatürk Evi’ne destek olmuş ve örnek bir davranışa imza atmıştı. Ahmet Fevzi Kenter bu kez Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun geçtiğimiz ay makamına koyduğu ve gelenlerden destek istediği LÖSEV bağış kutusuna bağışta bulundu.



Kesimoğlu’nun LÖSEV’e bağış girişimini duyduğunu ve katkı sağlamak istediğini belirten Kenter, "Başkanımızın bu girişimini duyduktan sonra bende LÖSEV’e bağışta bulunmak istedim. Hiçbir çocuğumuz hasta olmasın istiyorum. Başkanımızı da bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Böyle bir girişime ön ayak olduğu içinde kendi adıma teşekkür ediyorum" dedi.



Ahmet Fevzi Kenter'e teşekkür eden Kesimoğlu, "Ahmet amcamız bizi bir kez daha duygulandırdı. Geçtiğimiz aylarda Atatürk Evi’ne yaptığı bağışla kendisini tanıdığımız Ahmet amcamız örnek bir davranışta daha bulundu. Kendisi sağolsun bizim bu girişimimizi duymuş ve bu duruma kayıtsız kalmamış. Ahmet amcamıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.