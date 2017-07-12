Hayırsever iş adamı Kur-an Kursu öğrencileri için il müftülüğüne araç bağışladı



Edirne’de hizmet veren Murat Yapı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrikası tarafından İl Müftülüğüne bir adet panelvan tipi minibüs hibe edildi. Minibüsün anahtarı, düzenlenen törenle Fabrikanın Genel Müdürü Sedat Dertli tarafından Edine İl Müftü Vekili Mehmet Altay’a teslim edildi.

"İnşallah örnek bir davranış olur"



Edirne İl Müftü Vekili Mehmet Altay, hibe edilen aracın Kur'an kursunda hafızlık çalışan öğrencilerin çeşitli etkinliklerinde kullanılacağını söyledi. Fabrika yöneticilerine yapılan bu bağıştan dolayı teşekkür eden Altay, "Cenab-ı Allah inşallah bu aracı Kur’an hizmetlerinde en iyi şekilde kullanmayı da nasip etsin. Bağışı yapan kardeşlerimizin de inşallah ve bizim tüm Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulüne, günahlarının affına vesile eylesin. İnşallah örnek bir davranış olur" dedi.

Hayırsever iş adamı Sedat Dertli, "Öğrencilerin doğru ellerde eğitilmesi, dinin doğru kişiler tarafından öğretilmesi için yararlı olacağını düşündük ve bir adet araç hibe ettik" ifadelerini kaydetti.

Müftü Vekili Altay tarafından yapılan duanın ardından hibe edilen minibüs müftülük görevlileri tarafından teslim alındı.

Koray Ustabaşı