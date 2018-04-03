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Hayırsever iş adamı Onur Ateş’ten eğitime destek

Van’ın Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ilçe genelinde ortaklaşa yürüttüğü ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine hayırsever iş adamı Onur Ateş 5000 adet kaynak kitapla destekte bulundu.

Hayırsever iş adamı Onur Ateşten eğitime destek

03 Nisan 2018 10:33

Geçtiğimiz günlerde Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’ın başlatmış olduğu ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine ülkenin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. 

İş adamı Onur Ateş 5000 adet kaynak kitapla destekte bulunurken, eğitim ile ilgili bu denli güzel bir projenin içirişinde bulunduğundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Eğitime yapılan yardımlar ve yatırımların, inançları açısından önem taşıdığını vurgulayan Ateş, "Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’ın başlatmış olduğu ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine iş adamlarımız ve hayırseverlerimiz mutlaka imkânlar dâhilinde destekte bulunması gerekiyor” dedi

Ateş, “Okuyan bir neslin yetişmesi için bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Eğitim için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Her platformda dile getiriyorum terörü ancak eğitimle yenebiliriz. Onun için herkes mutlaka eğitime destek vermek zorunda. Özellikle projenin duyurulması konusunda bizleri teşvik eden Gazeteci Emrah Doğru kardeşime de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise '101 Okul 101 Kütüphane' projesine destek veren herkese teşekkür ederek, “İnşallah en yakın zamanda proje kapsamında tüm okullarımız kütüphanelerine kavuşur” şeklinde konuştu.  

 

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