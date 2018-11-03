İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırsız evlat, anne ve babasını yaraladı

Hayırsız evlat, anne ve babasını yaraladı
Hayırsız evlat, anne ve babasını yaraladı

Samsun’da kendisine sigara almadığı gerekçesiyle anne ve babasını darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Hava K. ve babası ile tartıştı. Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.